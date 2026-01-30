Kvalificerad utredare för utveckling av vägtrafikregistret
Transportstyrelsen / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2026-01-30
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transportstyrelsen i Örebro
, Nora
, Askersund
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Vi söker en senior utredare som har erfarenhet av kvalificerade utredningsuppdrag, gärna i en statlig verksamhet. Utredningarna ska leda till underlag inför utvecklingen av vägtrafikregistret, samt för hantering av skatter och avgifter. Du behöver ha flerårig erfarenhet av att metodiskt driva och leda olika utredningsuppdrag.
Du behöver vara självgående och ansvarstagande samt ha förmåga att leverera resultat med god kvalitet inom givna tidsramar. För att nå resultat behöver du ha förmågan att initiera och även leda samarbeten, samt ha god dialog och kommunikation med många olika specialister inom våra sakområden.
Du kommer även att arbeta med att samordna svar på remisser, samordna och delta i föreskriftsarbete och stötta avdelningen i frågor inom ditt område.
Tjänsten är placerad på enhet Staben, avdelning Fordonsinformation. Staben ger stöd till övriga verksamheter inom avdelningen med såväl generell som specifik kompetens och ska inom vissa områden styra, stötta och samordna samt följa upp avdelningens verksamhet. För att trivas hos oss är det därför viktigt att du gillar samarbeten och att hitta lösningar i komplexa frågor. Du ska också vilja utveckla både dig själv, andra och verksamheten samt tycka att det är spännande med varierande arbetsuppgifter och uppdrag som kan omfatta hela avdelningen.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- planera, leda och genomföra olika kvalificerade analys- och utredningsuppdrag i varierande omfattning, främst gällande utveckling av vägtrafikregistret samt hantering av skatter och avgifter, men även inom avdelningens andra verksamhetsområden
- samordna och bereda remissvar
- samordna och bereda föreskriftsarbeten
- bistå med kunskap, råd och stöd till verksamheterna
- delta i övriga uppdrag inom enhetens områden.
Du måste ha
- akademisk examen inom en för tjänsten relevant inriktning, t ex inom juridik, offentlig förvaltning eller statsvetenskap
- aktuell och flerårig erfarenhet av att leda kvalificerade utredningsuppdrag, inklusive ta fram och föredra rapporter och beslutsunderlag
- god kännedom om förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen (OSL) samt dataskyddsförordningen
- mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du också har
- erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
- erfarenhet av arbete med regelutveckling, t ex föreskriftsarbete
- erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhet
- erfarenhet av arbete med processer, flöden och kravställning i IT-utveckling
- erfarenhet av ekonomi- och skattelagstiftning
- erfarenhet av arbete med vägtrafikdatalagen och vägtrafikdataförordningen.
Vi vill att du
- har en problemlösande analytisk förmåga, dvs. arbetar bra med komplexa frågor, analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem
- är självgående, dvs. tar ansvar för din uppgift. Du strukturer själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare
- har en god samarbetsförmåga, dvs. arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
- har en helhetssyn, dvs. ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut
- är flexibel, dvs. har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Charlotta Westerberg, 010 - 495 65 56, charlotta.westerberg@transportstyrelsen.se
.
ST, Cecilia Yttergren och Saco-S, Eva Isaksen nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-302. Vi behöver din ansökan senast den 20 februari 2026. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega! Ersättning
Individuell lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSG 2026-302". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099) Jobbnummer
9713733