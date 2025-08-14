Kvalificerad Redovisningsekonom med HR-inslag | Jefferson Wells
Experis AB / Redovisningsekonomjobb / Östersund Visa alla redovisningsekonomjobb i Östersund
2025-08-14
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Östersund
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige
Är du en erfaren redovisningsekonom som trivs i en bred roll med varierande arbetsuppgifter? Vi söker nu dig som vill ta dig an ett spännande konsultuppdrag där du får en central roll i vår kunds verksamhet. Här kombineras kvalificerat ekonomiarbete med inslag av HR - perfekt för dig som gillar att arbeta brett och bidra till flera delar av organisationen. Uppdraget tillsätts så snart vi hittar rätt person - vänta inte med din ansökan!
Placeringsort: Väster om Östersund, med goda pendlingsmöjligheter
Anställningsform: Konsultuppdrag via Jefferson Wells med möjlighet framåt till fast anställning hos kund
Omfattning: Heltid
Start: Önskad start Augusti 2025, eller enligt överenskommelse
Övrig information: Distansarbete möjligt när verksamheten tillåter.
Om jobbet som Kvalificerad Redovisningsekonom
I det här uppdraget får du möjlighet att arbeta brett inom ekonomi med fokus på kvalificerad redovisning. Du kommer att vara en viktig del av ekonomifunktionen och bidra till både löpande arbete och mer komplexa frågor. Utöver det ekonomiska ansvaret ingår även vissa HR-relaterade uppgifter, vilket gör rollen både varierad och utvecklande. Uppdraget passar dig som trivs med att ta ansvar, arbeta självständigt och samtidigt vara en del av ett engagerat team.Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
* Ansvar för löpande bokföring och redovisning enligt nationella och internationella standarder
* Support till ledning för ekonomiska rapporter och analyser
* Hantering och redovisning av skatt och moms
* Månadsbokslut inklusive avstämningar och årsbokslut
* Stöd kring lönehantering och andra HR-relaterade uppgifter
* Kontakt med revisorer och underlag till revision
* Lönekörning och rapportering till Fora/Collectum
* Statistikrapportering till SCB och annan HR-statistikKompetenser
* Erfarenhet av redovisning och HR-relaterade uppgifter
* God kunskap om projektbokföring
* Flytande engelska i tal och skrift
Meriterande
* Tidigare erfarenhet från liknande uppdrag
* God förståelse för nationella och internationella redovisningsstandarder
* Kompetens inom Dynamics 365 - Business Central
* God förståelse norska i tal och skriftDina personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget ser vi att du har en stark analytisk förmåga och ett öga för detaljer. Du arbetar strukturerat och noggrant, med hög kvalitet i varje delmoment. Du är lösningsorienterad och trivs i en roll där du får ta eget ansvar och driva arbetet framåt. Din flexibilitet gör att du snabbt kan anpassa dig till förändrade förutsättningar och hitta vägar fram även i komplexa situationer. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och samarbetar gärna med andra för att nå gemensamma mål.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu", skapar ett konto och registrerar ditt CV hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi ser fram emot din ansökan redan idag. Urval och intervjuer beräknas tidigast v.32. Har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult, är du välkommen att maila ansvarig konsultchef: anna.ajax@manpower.se Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "d35f514c-33cd-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Anna Ajax Anna.Ajax@manpower.se Jobbnummer
9458326