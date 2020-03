Kvalificerad redovisningsekonom för konsultuppdrag på fastighets - Viveka Holm Rekrytering och Interim management A - Redovisningsekonomjobb i Stockholm

Viveka Holm Rekrytering och Interim management A / Redovisningsekonomjobb / Stockholm2020-03-16Holm Rekrytering erbjuder interimskonsulter inom HR, Ekonomi och Management, som exempelvis VD:s, HR- och ekonomichefer.Holm Rekrytering erbjuder även chef- och specialistrekryteringar enligt metoden värderingsstyrd rekrytering. För att få medarbetare att trivas och leverera lönsamma beteenden på arbetet behöver du mäta attityder och drivkrafter gentemot en given företagskultur. Vill du lyckas med dina rekryteringar rekommenderar vi just värderingsstyrd rekrytering.Vi söker för kunds räkning en erfaren redovisningsekonom för ett konsultuppdrag med start omgående. Kontoret är beläget i Frösunda.2020-03-16I denna roll har du ansvar för ett antal föreningars ekonomiska ärenden. Mer i detalj innebär ditt ansvar att sköta:Löpande redovisning och bokföringSkatter moms och deklarationerUpprätta budgetförslag och årsredovisningEkonomisk konsultation gentemot våra kunderDelta under styrelsemöten och stämmorDiverse avstämningar och utredningsarbete.Redovisningen sker i XPand som är ett fastighetsprogram.Vem är du:Du har förmodligen en högre utbildning inom redovisning och har flerårig erfarenhet av löpande redovisning och bokslutsarbete från fastighetsbranschen. Har du dessutom erfarenhet från redovisningsbyrå är det meriterande. Du har erfarenhet av K2 deklarationer.Du är en van konsult som snabbt kan sätta sig in i kundens behov och leverera en hög service.Frågor om tjänsten besvaras av Viveka Holm på Holm rekrytering tel:0790744099 eller viveka@holmrekrytering.se Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-04-15Viveka Holm Rekrytering och Interim management A5152973