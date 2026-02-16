Kvalificerad Projekteringsledare till Kriminalvårdsanläggning Trelleborg
2026-02-16
Det här är rollen för dig som brinner för att leda, samordna och säkerställa att alla discipliner i byggprocessens tidiga skeden arbetar effektivt tillsammans. Vi kan lova dig många spännande utmaningar i projektet, då vårt projekt rymmer flera funktioner och ska byggas enligt säkerhetsklass 2. Ett projekt som verkligen sticker ut - på alla sätt med fokus på säkerhet, hållbarhet och utveckling.
Om projektet KVA Trelleborg
KVA Trelleborg är en av Sveriges största kriminalvårdsanläggningar, med en byggyta på 110 000 kvadratmeter som inrymmer både häkte och anstalter, som NCC i samverkan med Specialfastigheter bygger åt Kriminalvården. Projektet utförs av en helt integrerad organisation mellan NCC och Specialfastigheter, samverkan fullt ut! Preliminär byggstart är våren 2026 och själva byggtiden är 4 till 6 år.
Tjänsten som Projekteringsledare
Som projekteringsledare i KVA Trelleborg är du länken mellan systemhandling och produktion. Du leder en projektgrupp bestående av specialister inom ex kalkyl, installation, inköp och produktion samt externa konsulter och beställare. Tillsammans ska ni förverkliga systemhandlingar till bygghandlingar. Viktigt för dig blir att säkerställa att ställda projektkrav, utifrån lagstiftning och projektmål uppfylls, så att produktion kan bygga på ett säkert och effektivt sätt.
Du ansvarar för och följer upp konsulternas nedlagda tid i din projektering.
Du trivs i en miljö där samarbete är avgörande för framgång. Som projekteringsledare skapar du en tydlig helhetsbild och säkerställer samsyn kring projektets tidplan, så att alla deltagare arbetar mot samma mål.
Du driver din egen projektering men tillhör en grupp av projekteringsledare som samlas under en samordnad projekteringsledare
Utmärkande för NCC:s projekt är struktur, ordning och reda samt ett stort fokus på en säker och god arbetsmiljö, så för att trivas hos oss ser vi att detta är naturliga ledord även för dig.
Din profil som Projekteringsledare
Det är ett krav att du arbetat som projekteringsledare och därmed har en stor förståelse för projekteringsprocessen, byggprocesser, byggteknik, kostnader och entreprenadjuridik. Erfarenhet av mer stora komplexa projekt och säkerhetsklassad miljö är meriterande.
Du är en generalist med ett strategiskt sinne som inser detaljernas betydelse. Det är dessutom viktigt att du känner dig trygg i ditt ledarskap och vågar lita på andra men vet samtidigt att avstämningar samt krav är viktiga för att en projektering ska bli lyckad.
Som projekteringsledare har du många interna och externa kontakter där alla inte har samsyn så att vara lyhörd, diplomatisk men även beslutsam är egenskaper denna tjänst kräver.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Om Building Division Stora Projekt
Divisionen Building Stora Projekt utvecklar och leder komplexa byggprojekt med ett ordervärde i storleksordningen 1,5 miljarder eller mer.
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner och internutbildningar. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt lunchförmån. Ytterligare erbjudanden och rabatter hittar du via vår förmånsportal Benify.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid i projekt KVA Trelleborg. Placeringsort är Malmö. För den här tjänsten genomför vi bakgrundskontroll i enligt med NCC:s säkerhetskultur.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten vänligen kontakta Karin Berg, Teknisk chef, 070-253 39 93 alternativt HR Specialist Monica Klersén på 070-653 90 49. Sista ansökningsdagen är den 8 mars 2026.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
