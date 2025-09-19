Kvalificerad kontaktperson till skyddsplaceringar Härnösand
2025-09-19
Reviv arbetar med att ge stöd och vägledning till individer i och ur destruktiva kontexter där krav på säkerheten är hög. Reviv finns idag nationellt och söker nu nya kollegor att jobba framåt med.
Vi söker dig som är engagerad och ansvarstagande till vårt team som jobbar med skyddsplaceringar inom områdena avhopp från kriminalitet, Våld i nära relationer samt Hedersrelaterad kontext.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
I din roll som kvalificerad kontaktperson kommer du ge praktiskt stöd till individen i kontakten med andra aktörer utifrån upparbetad planering gällande försörjning, sysselsättning och andra behovsområden.
• Vara delaktig i och stötta individen i att skapa en meningsfull fritid med t ex fritidsintressen och aktiviteter.
• Utföra löpande dokumentation i form av journalanteckningar.
• Utföra drogtester vid behov.
• Stötta individen i dagliga livsfärdigheter (ADL) vid behov.
• Stötta individen med motiverande och stöttande samtal.
• Vara delaktig och stötta kring planeringen för individens självständighet.
• Delta i regelbundna uppföljningar och möten kring individens planering.
KRAV PÅ UTBILDNING & ERFARENHET
• Avslutad eller pågående eftergymnasial utbildning till behandlingsassistent, social- eller specialpedagog eller likvärdig utbildning.
• Meriterande med yrkeserfarenhet av arbete med målgruppen, gärna inom områdena kriminalitet, beroendevård, socialtjänst eller psykiatri.
• Vana av arbete som innefattar kontakt med olika myndigheter.
• God kommunikationsförmåga och vana av att arbeta motiverande och stödjande/stöttande.
• Utbildning och erfarenhet av MI - Motiverande samtal
• Dokumentationsvana
• Erfarenhet av självständigt arbete med målgruppen
MERITERANDE
• Utbildning i ÅP - Återfallsprevention
• Utbildning i LAB - Lågaffektivt bemötande
• Utbildning och erfarenhet av BBIC - Barnens behov i centrum
VI ERBJUDER
• En utmanande, utvecklande och meningsfull roll där du får möjlighet att göra skillnad i individens liv.
• En arbetsplats med kompetenta och engagerade medarbetare.
• Möjlighet till personlig och professionell utveckling.
KÖRKORT
• B krävs - gärna med tillgång till egen bil.
ÖVRIGT OM ANSÖKAN
• Märk din ansökan med stad/ort i rubriken. Skicka in din ansökan med endast CV.
• Reviv kommer begära in belastningsregister vid aktuell anställning.
• Vi intervjuar löpande under ansökningsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: medina@reviv.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Härnösand". Arbetsgivare Reviver AB
(org.nr 559406-2050) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9517187