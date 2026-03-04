Kvalificerad jurist till Spelinspektionens Rättsavdelning
2026-03-04
Är du jurist med gedigen erfarenhet och vill arbeta med domstolsprocesser, regelgivning och komplexa juridiska frågeställningar inom flera områden? Då har vi jobbet för dig! Vi är en expertmyndighet i Strängnäs med ett stort och viktigt uppdrag och vi vill ha din hjälp att göra Spelinspektionen ännu bättre.
Det här erbjuder vi
Du kommer att vara placerad på myndighetens Rättsavdelning som för närvarande består av fyra erfarna jurister och leds av chefsjuristen. Vi har en prestigelös och stimulerande arbetsmiljö med högt i tak där vi solidariskt ställer upp för varandra.
Rättsavdelningen ger juridiskt expertstöd åt myndighetens andra avdelningar, generaldirektör och styrelse. Avdelningen företräder också myndigheten i domstol och ansvarar bland annat för internutbildning inom flera rättsområden för myndighetens anställda. Domstolsprocesserna kan vara komplexa samtidigt som lagstiftningen är relativt ny och under förändring, vilket innebär att praxis ofta saknas.
Den aktuella tjänsten innefattar att företräda myndigheten i domstol och att vara ett stöd till den operativa avdelningens arbete med bl.a. licens- och tillståndsgivning, ingripanden och tillsyn. Du kommer även att arbeta med regelgivning, remisser och vissa mer strategiska myndighetsövergripande juridiska frågor.
Din bakgrund och kompetens
Vi söker dig som har juristexamen. Du är kammarrätts- eller hovrättsassessor eller kvalificerad jurist med minst 10 års aktuell erfarenhet från domstol, statlig myndighet eller advokatbyrå. Du ska ha en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i svenska. Erfarenhet av muntlig processföring är meriterande liksom erfarenhet av lagstiftnings- och föreskriftsarbete och av beslutsfattande. Kunskap om spelregleringen och penningtvättsregelverket är också meriterande.
Dina egenskaper
Du är en skicklig jurist och en kvalitets- och resultatmedveten person som trivs med att driva processer framåt. Du har gott omdöme och kan arbeta självständigt mot uppsatta mål, tidvis under snäva tidsramar. Flexibilitet och förmåga att snabbt byta fokus behövs i vår verksamhet. Du behöver också kunna samarbeta väl med personer på alla nivåer och med olika yrkeskategorier. Du är konstruktiv och pedagogisk. Din språkhantering och stilistiska förmåga är mycket god. Dina personliga egenskaper och din personliga lämplighet för tjänsten är avgörande.
Praktisk information
Innan anställning sker en kontroll mot belastningsregistret enligt förordning (1999:1134) om belastningsregister.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Spelinspektionen
5 miljoner svenskar spelar om pengar och 200 000 spelar så gott som varje dag. Spelinspektionen har därför ett viktigt uppdrag att säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, tillförlitlig och säker. Vi kontrollerar att de spelbolag vi gett licens tar ansvar för spelarna och spelen de erbjuder. Vi ger bara licens till de spelbolag som lever upp till kraven och vi arbetar för att spelbolag utan licens ska hålla sig borta från den svenska spelmarknaden.
Vi erbjuder dig möjlighet till ett stimulerande och varierande jobb, med engagerade kollegor och bra förmåner, som t.ex. friskvård, möjlighet att arbeta på distans halva din arbetstid samt flexibla arbetstider. Spelinspektionen är en växande myndighet med i nuläget ca 80 medarbetare. Vi jobbar i trevliga lokaler med egna arbetsrum. Myndigheten är placerad i Strängnäs med bra pendlingsmöjligheter. Till exempel når du oss med tåg från Stockholm på mindre än en timme. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spelinspektionen
(org.nr 202100-3310) Arbetsplats
Rättsavdelningen, Spelinspektionen Kontakt
Lina Wiker 0152-650180 Jobbnummer
9776955