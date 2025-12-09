Kvalificerad jurist med inriktning totalförsvar
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Från och med den 1 januari 2026 är vi Myndigheten för civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar har två tydliga roller: vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret och vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Myndigheten för civilt försvars vision är "Tillsammans för ett starkt civilt försvar".
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att bygga ett modernt civilt försvar samt förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig genom att lämna relevant och lösningsinriktad rättslig rådgivning? Har du förmåga att, utifrån en helhetsbild, identifiera rättsliga frågor och i nära samarbete med andra professioner hitta den konstruktiva väg som leder till ett effektivt genomförande av uppdraget? Arbetar du, eller har du tidigare arbetat med totalförsvarsfrågor vid t.
ex. regeringskansliet, länsstyrelse eller annan statlig myndighet inom totalförsvaret? Eller har du annan kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Då kanske du är vår nästa kollega!
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består i att lämna kvalificerad rättslig rådgivning inom de sakområden som omfattas av myndighetens uppdrag, genom ett aktivt deltagande i beredningar, projekt och andra arbetsgrupper. MSB har omfattande bemyndiganden att meddela föreskrifter inom delar av uppdraget varför föreskriftsarbete förekommer i stor utsträckning.
Det omfattande och angelägna uppdrag som MSB har ställer särskilda krav på rollen som rådgivande jurist. För att lyckas krävs det att du har erfarenhet och intresse av att arbeta utifrån en helhetssyn på verksamheten och med ett konstruktivt och modigt arbetssätt, utan att fördenskull gå utöver de rättsliga ramar vi har att förhålla oss till. Du behöver också ha en god förmåga att förstå och ta reda på hur du med din juridiska kunskap bäst kan stödja myndighetens verksamhet för att sedan kommunicera dina rättsliga bedömningar på ett tydligt och relevant sätt.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- jur.kand. eller juristexamen (180 poäng/270 högskolepoäng)
- flerårig aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete i en rådgivande roll på statlig myndighet, domstol, departement eller relevant privat verksamhet
- flerårig erfarenhet av författningsarbete, framtagande av föreskrifter eller annan regelgivning
- erfarenhet av eller kunskap om totalförsvaret - civila eller militära delen
- god förmåga till helhetssyn och rättslig analys av komplexa frågeställningar
- god förmåga till ett lösningsinriktat arbetssätt
- mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
- god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av arbete från annan myndighet inom totalförsvaret
- erfarenhet av arbete inom Sveriges internationella samarbeten
Utöver ovan kompetenskrav är det dina personliga egenskaper som är avgörande för tjänstetillsättningen. Det är nödvändigt att du har mycket god förmåga att kommunicera, samarbeta och ta initiativ. Som person ska du upplevas prestigelös och lättillgänglig utan att du ger avkall på din yrkesmässiga integritet. Du behöver även vara självständig, flexibel och ha ett genuint intresse för att samarbeta med andra professioner. MSB är en myndighet som ska ha en förmåga att hantera kriser av olika karaktär och det är därför viktigt att du har förmåga att kunna verka även under tidspress och vid oförutsedda och störda förhållanden.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden.
Från och med den 1 januari 2026 ersätts nuvarande medarbetar- och ledarkriterierna med Myndigheten för civilt försvars förhållningssätt för medarbetare och ledare: Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De tre förhållningssätten ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med sex månaders provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade.
På avdelningen Juridik och säkerhet är vi fyra enheter, varav två hanterar rättsliga frågor. Vi är totalt ca 45 medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta på distans. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Charlotte Hakelius. Fackliga företrädare är Mia Lindström (Saco-S), Frida Billström (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 15 januari 2026.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
