Kvalificerad jurist med domstolserfarenhet, inriktning dataskydd
2026-01-15
Som medarbetare på Domstolsverket har du möjlighet att aktivt bidra till utvecklingen inom hela Sveriges Domstolar, som utgörs av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med omkring 7 000 medarbetare. På Domstolsverket arbetar cirka 400 medarbetare med att utveckla och stödja Sveriges Domstolar och huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Vår verksamhet genomsyras av ett tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap. Vi arbetar för en jämställd arbetsplats och erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en trivsam och modern miljö. Vi erbjuder också möjlighet till distansarbete.
Rättsenheten söker förstärkning.
Vilka är vi?
Rättsenheten är en del av Domstolsverkets rättsavdelning där också Enheten för internationella relationer ingår. På rättsenheten arbetar cirka 15 jurister, varav majoriteten är assessorer, samt en administratör. Medarbetarna är placerade i Jönköping, Malmö, Göteborg och Umeå.
Rättsenhetens huvudsakliga ansvar är att bidra med rättslig expertkompetens till andra delar av Domstolsverket och se till att det finns rättsliga förutsättningar för det utvecklingsarbete som bedrivs inom Sveriges Domstolar.
Utöver den interna juridiska rådgivningen har rättsenheten en mängd andra uppgifter, till exempel att
• samordna Domstolsverkets författningssamling (DVFS)
• samordna och besvara samtliga remisser och delningar samt följa upp de remisser som besvarats när dessa bedöms få konsekvenser för Sveriges Domstolar
• handlägga skadeståndsfrågor och överklaganden av domstolarnas administrativa beslut
• samordna och besvara internationella enkäter om det svenska rättsväsendet
• utreda behov av författningsändringar och ta fram hemställningar
• representera Domstolsverket i samverkansgrupper och nätverk med andra myndigheter
Jurister som är placerade i Jönköping arbetar som regel också med frågor om säkerhet, säkerhetsskydd och beredskap och är ett viktigt juridiskt stöd till Säkerhetsstaben.
På Domstolsverket pågår ett omfattande och kontinuerligt arbete med att utveckla digitala lösningar inom olika delar av Sveriges Domstolars verksamhet, vilket inkluderar användningen av olika AI-tjänster. Arbetet sker ofta i samarbete med andra myndigheter. Som jurist med inriktning dataskydd har du en viktig roll i att stödja den här utvecklingen.
En stor del av ditt arbete kommer att vara som rättsligt stöd i dataskydds- och AI-relaterade frågor och du kommer att ingå i rättsenhetens dataskyddsgrupp. Ditt arbete kommer huvudsakligen att bestå av att ta fram rättsliga analyser och ställningstaganden samt att ge juridisk rådgivning i frågor kopplade till dataskydd och offentlighet och sekretess. Du kommer att delta i utformandet av personuppgiftsbiträdesavtal, bedömning av molntjänster samt förvaltning och utveckling av det stödmaterial som Domstolsverket tar fram till domstolarna när det gäller personuppgiftshantering.
Arbetet innebär att du har rollen som expert inom dataskydd såväl i förhållande till andra medarbetare på enheten som till övriga avdelningar och enheter på verket. I arbetet ingår att löpande exempelvis delta i informationsklassningar och konsekvensbedömningar av nya personuppgiftsbehandlingar och att bevaka att dataskyddsperspektivet omhändertas i all utveckling.
Utöver frågor om dataskydd kommer du att ha andra uppgifter som omfattas av rättsenhetens uppdrag, såsom att handlägga remisser och delningar och stötta andra avdelningar vid begäran om utlämnande av allmänna handlingar. Omfattningen av dessa arbetsuppgifter kan variera.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är jurist (jur. kand. examen, juristexamen eller motsvarande) med erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från domstol samt av arbete med dataskydd på förvaltningsmyndighet. Det krävs att du har mycket god kunskap om dataskyddslagstiftningen och är intresserad av att utveckla Sveriges Domstolar.
Arbetet som jurist på rättsenheten ställer stora krav på analytisk förmåga, gott omdöme och juridisk skicklighet. Du behöver ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och även gärna på engelska.
Det är viktigt att du är driven och nyfiken och trivs med att ha olika frågor på ditt bord samtidigt. Du måste kunna arbeta självständigt och vara bekväm med att ta egna initiativ. Arbetet på Domstolsverket ställer stora krav på flexibilitet och kräver att du har ett problemlösande förhållningssätt. Du kommer att arbeta med andra jurister men även med andra yrkeskategorier och det krävs därför att du har en mycket god samarbetsförmåga och är prestigelös. Arbetet på rättsenheten är utåtriktat och det är därför också viktigt att du har en väl utvecklad förmåga att knyta och förvalta kontakter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övriga upplysningar
Anställningen är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. För assessorer som har anställning i domstol finns möjlighet till tidsbegränsad anställning upp till sex år med eventuell möjlighet till förlängning.
Domstolsverket erbjuder möjlighet till visst distansarbete. Vissa resor i tjänsten förekommer.
För att bli aktuell för anställningen krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Några av våra befattningar kräver säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas. Detta innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) i förekommande fall kommer att genomföras. Om det är aktuellt för den anställning du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
