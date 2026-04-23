Kvalificerad jurist/handläggare - arbeta med digitalisering
Regeringskansliet / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-04-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Enheten för digitalisering av den offentliga förvaltningen, avdelningen för offentlig förvaltning Finansdepartementet
Har du erfarenhet av digitaliseringsfrågor och erfarenhet av lagstiftningsarbete inom det digitaliseringspolitiska området? Trivs du dessutom med att ha många kontaktytor? Då kan vi erbjuda dig en variationsrik roll tillsammans med kunniga kollegor i en händelserik miljö.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Vi söker en kvalificerad jurist/handläggare som kommer ansvara för frågor som rör samordning och policyutveckling av den offentliga förvaltningens digitalisering. Du kommer att ta fram beslutsunderlag till den politiska ledningen och ansvara för förhandlings- och lagstiftningsarbete. I denna roll kommer du att arbeta tätt tillsammans med de andra enheterna inom avdelningen för offentlig förvaltning och du förväntas aktivt bidra till avdelningens samarbete.
Enheten för digitalisering av den offentliga förvaltningen är en del av Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning (OFA) som ansvarar för offentlig upphandling, statlig fastighetsförvaltning, statlig arbetsgivar- och förvaltningspolitik, styrning och finansiering av kommuner och regioner, konsumentfrågor, spelfrågor och digitaliseringspolitik.
Enheten arbetar med samhällets digitalisering och särskilt digitalisering inom den offentliga förvaltningen inklusive digital teknik som t ex AI. Enheten deltar i utformningen av EU:s digitaliseringspolitik och ansvarar för genomförande i Sverige av EU:s lagstiftning på digitaliseringsområdet samt visst övrigt internationellt engagemang.
Enheten ansvarar för Myndigheten för digital förvaltning (Digg).
Läs mer om vår verksamhet på https://www.regeringen.se/
Vi söker dig som har juristexamen. Du har även flera års aktuell erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i en till tjänsten relevant statlig myndighet och relevant erfarenhet av arbete med den offentliga förvaltningens digitalisering i Regeringskansliet. Vidare har du goda juridiska kunskaper, mycket goda kunskaper om samhällets digitalisering och mycket goda kunskaper om digitaliseringspolitik. Rollen kräver även att du har goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, och förståelse för arbetet i en politiskt styrd organisation.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med lagstiftning inom det digitaliseringspolitiska området i Regeringskansliet. Har du även erfarenhet av arbete med digitaliseringsfrågor i en statlig myndighet och kunskaper i andra EU språk är även det meriterande.
Dina egenskaper
Som person har du ett starkt driv. Du är ansvarstagande och van att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i nära samarbete med andra. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har en mycket god förmåga att skapa och upprätthålla goda kontakter. Då verksamheten i stor utsträckning är omvärldsstyrd behöver du ha en stor flexibilitet då fokus kan ändras snabbt. Du behöver kunna leverera underlag av god kvalitet även under tidspress. Att arbeta i en politisk miljö ställer krav på ett mycket gott omdöme och en hög integritet.
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde så snart som möjligt. Säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Magnus Rydén som är enhetschef. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Miriam Ben Hadj Ali för Saco och Lotta Nordqvist för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 14 maj, 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
103 33 STOCKHOLM Jobbnummer
9871744