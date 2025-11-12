Kvalificerad handläggare/utredare till svensk underrättelsetjänst
Försvarets Radioanstalt / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Radioanstalt i Stockholm
, Järfälla
, Ekerö
, Linköping
, Gotland
eller i hela Sverige
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Nu söker vi en kvalificerad handläggare till Enheten för tillstånd och uppföljning som kommer arbeta med utredningar av uppföljningsärenden. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Enheten för tillstånd och uppföljning är placerad vid chefsjuristens kansli. Chefsjuristen rapporterar direkt till myndighetens generaldirektör och har det övergripande ansvaret för att myndighetens verksamhet bedrivs i enlighet med lag och annan författning. Chefsjuristen är den som ansvarar för myndighetens ansökningar om tillstånd till signalspaning i försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamheten och stöttas i detta av Enheten för tillstånd och uppföljning.
Ditt uppdrag som utredare består huvudsakligen av uppföljning av försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamheten ur ett regelperspektiv. De utredningar du gör kan komma att vara av mycket komplex natur, men även utredningar av enklare slag förekommer samt uppföljning i övrigt enligt chefsjuristens bestämmande.
Du kommer även att delta i enhetens arbete med att ta fram ansökningar om tillstånd till signalspaning, där du kommer vara sammanhållande i beredningen av sådana ansökningar och föredra dessa vid veckoföredragningar. Du ansvarar också för att föredra myndighetens ansökningar i Försvarsunderrättelsedomstolen.
Arbetsuppgifterna förutsätter att du håller dig väl insatt i signalspaningsverksamheten och i relevanta regelverk i de delar som rör ansökningar och uppföljning.
Resor i tjänsten kan förekomma.
Du kan
Vi söker dig som har:
Akademisk examen från högskola/universitet med till exempel teknisk inriktning eller likvärdig kompetens förvärvad genom relevant arbetslivserfarenhet
Förståelse för systeminfrastruktur
Erfarenhet av att pedagogiskt genomföra presentationer av tekniska utredningar
Goda kunskaper i svenska och god skriftlig framställningsförmåga
God datorvana och goda kunskaper inom Officepaketet
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom underrättelseverksamhet
Kunskap om eller erfarenhet av arbete med tekniska system kopplade till underrättelseprocessen
Erfarenhet av att analysera data samt ta fram underlag för programmering av uppföljningsverktyg
Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
Du är
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig med:
SAMARBETSFÖRMÅGA. Du arbetar bra med andra människor och relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
INTEGRITET. Du har väl grundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. Du styrs av etik och värderingar i avgörande situationer i arbetet.
SJÄLVGÅENDE. Du tar ansvar för din uppgift och strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
PROBLEMLÖSANDE ANALYSFÖRMÅGA. Du arbetar bra med komplexa frågor. Du analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2025-12-07
Referensnummer 2025FRA2316-2 .
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365), http://www.fra.se Arbetsplats
FRA Jobbnummer
9601656