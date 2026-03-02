Kvalificerad handläggare med juridisk inriktning.
2026-03-02
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning. Här jobbar cirka 100 medarbetare inom ekonomi och inköp, kommunikation, IT, kansli, näringsliv, turism, HR och lön, växel, säkerhet och juridik.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Vill du vara med och bidra till att utveckla och stärka den juridiska servicen inom hela vår kommun? Vi söker nu en kvalificerad handläggare med juridisk kompetens och/eller erfarenhet av arbete inom offentlig sektor, med särskilt fokus på frågor som berör kommunala verksamheter.
Tillsammans med kommunens jurist kommer du att utgöra en central resurs för hela organisationen och ge kvalificerat stöd till samtliga förvaltningar i juridiska frågor. Funktionen innebär ett nära samarbete med verksamheterna och rollen präglas av att vara ett konstruktivt bollplank, där du bidrar med rådgivning, analys och vägledning i komplexa ärenden.
Arbetsuppgifterna är omväxlande och utvecklande och omfattar bland annat:
* Handläggning av juridiska ärenden och utredningar
* Frågor inom offentlighet och sekretess
* Ett särskilt ansvar för kommunens dataskyddsarbete
* Ansvar för kommunens försäkringsfrågor
* Arbete med att uppdatera och utveckla kommunens styrdokument och författningssamlingar i samverkan med kommunjuristen
Tjänsten erbjuder en bred och självständig roll där du får möjlighet att påverka, utveckla arbetssätt och bidra till rättssäkra och välfungerande kommunala processer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med inriktning mot offentlig förvaltning, juridik, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och av att arbeta inom offentlig förvaltning , särskilt kommunal verksamhet. Rollen förutsätter god förståelse om Kommunallagen, Förvaltningslagen, Dataskyddsförordningen samt Offentlighets- och sekretesslagen. Vi välkomnar även sökande med motsvarande kompetens förvärvad genom flerårig erfarenhet av kvalificerad handläggning inom kommunal verksamhet, med god kännedom om relevant lagstiftning.
Vi söker dig som trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du är en lagspelare som bidrar till ett gott arbetsklimat och som uppskattar att arbeta serviceinriktat gentemot kommunens verksamheter. Vi arbetar utifrån kommunens värdegrund - Bättre tillsammans och lägger därför stort fokus på att bygga ett bra team tillsammans med samtliga funktioner på avdelningen.
Du är noggrann, strukturerad och ansvarstagande, med förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Samtidigt är du lugn, stabil och trygg i din yrkesroll, även när arbetstempot är högt eller när komplexa frågor ska hanteras.
Vi ser att du har ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt, god samarbetsförmåga och lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du kommunicerar tydligt, både muntligt och skriftligt. Då tjänsten innebär att ta fram och bearbeta juridiska texter, utredningar och styrdokument är det viktigt att du har en god förmåga att uttrycka dig i skrift på svenska.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är organiserad under avdelningen Ledning och stöd på kommunledningsförvaltningen och rapporterar till biträdande förvaltningschef.
Som en del av rekryteringsprocessen kan vi komma att använda tester.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
