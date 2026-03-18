Kvalificerad ekonom till Skolinspektionens Enheten för ekonomisk granskning
Till Skolinspektionens Enhet för ekonomisk granskning söker vi nu en till två medarbetare som vill vara med och bidra i ett viktigt och utmanande arbete. Enheten består för närvarande av åtta kvalificerade ekonomer samt en enhetschef och ingår i Avdelningen för tillstånd och skolors ekonomi. Enheten för ekonomisk granskning ansvarar för att bedöma ekonomin hos de företag som vill starta eller sedan tidigare driver fristående skola. I avdelningen ingår även Enheten för tillståndsprövning. Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Enheten för ekonomisk granskning utgör en expertfunktion vid bedömningar av enskilda huvudmäns och fristående skolors ekonomiska stabilitet och ekonomiska förutsättningar för att bedriva utbildning av god kvalitet. Enheten arbetar även med ekonomisk bevakning och uppföljning av marknaden för fristående skolor och dess aktörer.
En stor del av arbetsuppgifterna handlar om att analysera ekonomisk information där du som ekonom ansvarar för och driver kvalificerat utredningsarbete inom både tillsyn och tillståndsprövning av fristående skolor. Att delge den ekonomiska analysen på ett lättbegripligt sätt, både skriftligt och/eller muntligt, till andra medarbetare inom myndigheten ingår i enhetens uppdrag och arbetsuppgifter. Det ingår även i arbetsuppgifterna att ha kontakt med företrädare för fristående skolor, media och allmänhet.Kvalifikationer
Du har
• Ekonomisk högskoleexamen
• Några års arbetslivserfarenhet av ekonomisk analys av företag och koncerner
• Vana vid att tolka information i årsredovisningar
• Vana vid att använda ekonomiska nyckeltal
• Vana vid att arbeta i Excel
• Erfarenhet av att både muntligt och skriftligt förmedla analyser och slutsatser du dragit i ditt arbete.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med olika associationsformer och har kunskap om de regelverk som styr dessa.
Du har ett flexibelt förhållningssätt, är öppen för att ge och ta emot konstruktiv återkoppling och vill dela med dig av erfarenheter och idéer för att bidra till utveckling och lärande. Rollen ställer krav både på samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt, lösningsfokuserat och prestigelöst. Dina personliga egenskaper kommer att tillmätas stor vikt.
Tjänsten
Tjänsten är placerad i Stockholm. Vi sitter i fina lokaler på Sveavägen 159. Hos oss får du flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan. Du har generösa semestervillkor, 28-35 dagar per år beroende på ålder. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme i veckan.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Skolinspektionen tillämpar sex månaders provanställning. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Skolinspektionen värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Ansökan
Klicka på knappen ansök nedan, bifoga personligt brev och cv. Sista ansökningsdag är 08 april 2026. Ansökan har dnr SI 2026:3230 Bra startdatum 17-31 augusti
Frågor
Kontaktpersoner
Anders Löfgren, enhetschef, tfn 08-586 084 27.
Rekryteringrekrytering@skolinspektionen.se
Fackliga företrädare
Saco-S: Johanna Jadstrand
OFR/S: Alicia Schönbeck
Båda nås via växeln på telefonnummer 08-586 080 00 Ersättning
individuell lönesättning.
