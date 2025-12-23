Kvalificerad administratör till Enheten för personligt stöd
2025-12-23
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Vår administratör ska få barn och vi behöver en ersättare under hennes föräldraledighet.
Tjänsten är en vikariat under 1 år men kan komma att förlängas.
Enheten för personligt stöd är en kommunal verksamhet som främst utför insatserna personlig assistans, ledsagning och avlösning. Våra brukare ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt utifrån deras egna förutsättningar. Insatserna präglas av stort självbestämmande, inflytande, trygghet och tillgänglighet.
Enhetens kontor ligger i Fruängen, nära centrum. Där arbetar enhetens ledning och administration som utgörs av två enhetschefer och tre administrativa assistenter samt kollegor från andra enheter inom avdelningen.
Vi är en verksamhet som värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och respekterade. Vill du jobba på en enhet som gör skillnad och i en stadsdel i framkant, välkommen till oss!
Vi erbjuder
Hos oss får du ett inspirerande och varierande arbete där du spelar en viktig roll i att stödja och utveckla våra verksamheter. Som administratör kommer du att arbeta i en dynamisk och stödjande miljö där varje dag erbjuder nya utmaningar och möjligheter att bidra till vårt teams framgång
Du får en grundlig introduktion och stöd från kollegor och chefer som arbetar med ett nära och engagerat ledarskap.
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du kan känna dig trygg, uppskattas och får möjlighet att utvecklas i din roll som administratör.
Som anställd i Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning har du möjlighet att ta del av friskvårdsbidrag och andra förmåner som du kan läsa mer om här:https://intranat.stockholm.se/anstallning-och-arbetsmiljo/lon-formaner-och-arbetstid/formaner-och-foreningar/formaner/?f_id=722
Din roll
Som administratör är dina främsta arbetsuppgifter bemanning, administration inom insatserna personlig assistans, ledsagning och avlösning samt flertalet administrativa uppgifter så som att skriva avtal, tidrapportering till Försäkringskassan, registrering av sjukfrånvaro och beställning av förbrukningsvaror mm. Du har flertalet återkommande arbetsuppgifter samtidigt som du är flexibel och beredd på att snabbt ställa om när arbetet så kräver.
För att trivas hos oss och komma till din rätt i denna roll krävs att du:
• har hög arbetskapacitet och trivs med att arbeta effektivt på plats på kontoret
• är noggrann och arbetar systematiskt
• kan hantera flera uppdrag parallellt
• har god samarbetsförmåga och bidrar till en god arbetsmiljö
• följer instruktioner och kan arbeta självständigt
• är serviceinriktad och har en positiv och lösningsfokuserad inställning
• är stabil och kan arbeta under tidspress
För denna roll krävs att du har
• slutförd relevant eftergymnasialutbildning
• behärskar det svenska språket obehindrat i tal och skrift
• flera års erfarenhet från liknande administrativt arbete, gärna i en kommun
Det är meriterande om du har
• goda datakunskaper och är väl förtrogen med Stockholms stads verksamhetssystem såsom Aiai, Paraply, Parasol, LISA, Agresso etc
• -Erfarenhet av arbete med insatserna personlig assistans, ledsagning och avlösning
Urval sker löpande så vänta inte med att söka.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
