Kvalificerad administratör sökes till stort bolag med omgående start!
Har du minst 5 års erfarenhet av administration och vill jobba i en backofficeroll?
Vi söker nu 2 st administrativa resurser till uppdrag hos en storkund.
I ena rollen kommer du att ha en central funktion i det dagliga arbetet med att säkerställa effektiva administrativa processer, där du bland annat hanterar beställningar, intervjubokningar och fakturaflöden. Du arbetar nära både interna och externa parter och bidrar till struktur, kvalitet och god samordning i verksamheten.
För att trivas i rollen är du en noggrann och strukturerad person med ett lösningsorienterat arbetssätt. Du är kommunikativ, har lätt för att samarbeta och motiveras av att ta eget ansvar i en dynamisk miljö.
Exempel på arbetsuppgifter i uppdraget:
Hantering av beställningar, inklusive förnyelser, förlängningar och utökningar
Koordinering och bokning av intervjuer
Administration av kompetensverifikat och CV
Övrig administration kopplad till tillträden
Fakturahantering, vilket innefattar:
Utskick av godkänd tidsregistrering (fakturaunderlag) till leverantörer
Granskning och godsmottagning av fakturor i jämförelse med rapporterad tid
Arkivering av fakturakopior
Framtagning av underlag för förbokning av konsultkostnader
I den andra rollen är du en viktig del av kundens onboardingteam. Dina arbetsuppgifter inkluderar exempelvis att beställa behörigheter, tillträden, utrustning etc. Du har kontakt med tillträdesfunktionen på respektive site och ansvarar för hela onboarding, stay-onboard och offboardingprocessen internt.
Omfattning: Heltid, vardagar
Placering: Kontorsbaserat arbete minst tre dagar per vecka
Anställning: Konsult via StudentConsulting, uthyrd till vår kund. Uppdragets längd förväntas vara minst ett år, men med goda chanser till förlängning och tillsvidareanställning via kund.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har minst fem års erfarenhet av administrativt arbete
Har erfarenhet av att arbeta i affärssystem
Är strukturerad och noggrann i ditt arbete
Är lösningsorienterad och har god initiativförmåga
Är engagerad, driven och stresstålig
Har god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt
Har god samarbetsförmåga samt ett öppet och ödmjukt förhållningssätt
För slutkandidat kommer det i denna rekryteringsprocess krävas en bakgrundskontolll och en säkerhetsklassning.
