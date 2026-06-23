Kuusakoski Sverige AB söker en driven Controller för placering i Skellefteå
Kuusakoski Sverige AB / Controllerjobb / Skellefteå Visa alla controllerjobb i Skellefteå
2026-06-23
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Rollen som Controller
Du blir en viktig kugge i en grupp där tillsammans, pålitlighet och hållbarhet är några av våra ledord. Vi är en väl sammansvetsad grupp som arbetar mot högt ställda mål.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Agera controllerstöd till inköpsorganisationen och delta i upphandlingar
• Ta fram kalkyler och affärsanalyser för större affärer och investeringar
• Utveckla och sammanställa business case samt analysera lönsamhet
• Förbereda och leda uppföljningsmöten med verksamheten
• Identifiera förbättringspotential och presentera åtgärdsförslag
• Delta i analys av produktions- och tillverkningsprocesser
• Ge intern support inom ekonomiska analyser, rutiner och beslutsunderlag
• Arbeta aktivt med att förbättra lönsamheten på enhets-, bolags- och koncernnivå
• Delta i bokslutsarbete och resultatanalyser
• Ansvara för budget- och prognosarbete
• Ta fram och distribuera rapporter till olika delar av organisationen
Att vara Controller på Kuusakoski handlar om att vara nära organisationen och förstå alla intressenters behov då vi ständigt vill utveckla vårt samarbete och skapa mervärde för Kuusakoski. Som en del i vårt team vill vi att du är med och bidrar till att skapa kreativa sätt att göra bra affärer och höja lönsamheten.
Vem är du?
Vi söker dig som vill arbeta mot högt uppsatta mål på ett modernt företag inom återvinningsindustrin. För att du ska lyckas i rollen så krävs ett strukturerat arbetssätt, stor drivkraft och ett stort engagemang.
Du har ekonomisk utbildning på universitetsnivå eller relevant erfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet som controller eller motsvarande arbetsuppgifter. Har du branschvana är det en merit. Goda kunskaper i Officepaketet speciellt Excel är en förutsättning samt att det är meriterande om du även kan PowerBI och MS Dynamics.
Som person är du en lagspelare med stort målfokus som tar initiativ och är självgående. Du är nyfiken och har en vilja att ständigt utveckla affären och relationerna med våra kunder
Vi erbjuder dig
Kuusakoski Recyclings decentraliserade organisation präglas av delegerat ansvar, personligt engagemang, affärsglädje, förtroende samt respekt för varje enskild medarbetares förmåga. Vi har stora förväntningar på våra medarbetare. I gengäld kan vi erbjuda:
• en intressant roll på ett företag som har det lilla företagets snabbhet men det stora företagets muskler
• utvecklingsmöjligheter
• ett företag som ligger i framkant när det gäller återvinning
I denna tjänst så förekommer det resor framför allt inom Sverige.
Vi förutsätter att du behärskar engelska i tal och skrift då mycket av kommunikationen med moderbolaget sker på engelska
Ansökan Låter detta som ett intressant jobb? Varmt välkommen med din ansökan redan idag eller senast 2026-08-05 på www.kuusakoski.com
Har du frågor får du gärna höra av dig till rekryterande chef Jonas Wiklander på tfn 070-691 27 13 eller HR-chef Anders Isberg på tfn 070-228 40 53
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kuusakoski Sverige AB
(org.nr 556569-2414)
Svedjevägen 6 (visa karta
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931 36 SKELLEFTEÅ Jobbnummer
9974962