Kust IT - Vi söker en ny kollega till vårt säljteam, placering Tanumshede
Placering: Tanums Kommun
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Om jobbet
Vi söker en ny kollega till vårt säljteam - med passion för golf och digitala lösningar, placering Tanumshede.
Kust IT växer och söker en driven säljare som vill arbeta med försäljning och relationsbyggande mot Sveriges golfklubbar. Tillsammans hjälper vi klubbarna att utveckla sina digitala lösningar och medlemskommunikation. Varmt välkommen med din ansökan till oss på Kust IT AB. Publiceringsdatum2025-12-20Om företaget
Vi på Kust IT hjälper golfklubbar över hela Sverige att utveckla sin digitala närvaro - från smarta hemsidelösningar och IT-support till moderna verktyg för medlemskommunikation och drift. Vi tror på långsiktiga relationer, genuin service och att alltid hitta den bästa lösningen för varje klubb.
Kust IT är en digital byrå som grundades 2009 och levererar idag hemsidor och IT-tjänster till över 500 verksamheter runt om i Sverige, varav närmare 100 Golfklubbar och 80 varumärken inom mäklarbranschen. Om tjänsten
Din roll
Som Säljare mot Golfklubbar blir du en viktig del av vårt växande team. Du kommer att:
Kontakta golfklubbar runt om i landet och boka in och genomföra digitala möten över Teams.
Hålla presentationer av våra IT-tjänster, hemsidelösningar och digitala verktyg
Bygga och utveckla kundrelationer med Sveriges Golfklubbar och ev. andra länder
Följa upp leads, offerter och bidra till vårt gemensamma säljflöde
Vi tror att du är
En social och driven person som gillar att skapa kontakter
Van vid att prata inför folk och presentera lösningar
Nyfiken på golfbranschen - kanske spelar du själv, eller har erfarenhet från IT-branschen.
Självständig, strukturerad och bekväm med digitala möten (Microsoft Teams)
Har tidigare erfarenhet av försäljning, kundservice eller marknad
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att arbeta i CRM system sedan tidigare
Har erfarenhet av Microsoft 365
Har en hög servicenivå och ett präglat kundfokus
Är kommunikativ och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Har erfarenhet av att arbeta med försäljning B2B eller liknande arbetsuppgifter
Är självgående, uthållig, arbetar strukturerat och ser dig själv som en driven lagspelare
Har B-körkort
Vi erbjuder
Arbete under eget ansvar med möjlighet till distansarbete och flextid
Fast månadslön
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att växa inom företaget
Tjänsten är heltidsanställning alternativt deltidsanställning beroende på dig som söker. Provanställning 6 månader tillämpas.
Tillträde av tjänst sker omgående eller enligt överenskommelse.
Känner du igen dig i ovanstående och tycker att detta låter som en intressant utmaning är du varmt välkommen med din ansökan.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan
