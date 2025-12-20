Kust IT - Vi söker en marknadsförare med förstklassig kundservice, Tanum
2025-12-20
Vi söker en marknadsförare med förstklassig kundservice, placering Tanumshede.
Placering: Tanums Kommun
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Om jobbet
Vill du kombinera kreativ marknadsföring med förstklassig kundservice?
Vi söker en driven marknadsförare med känsla för digital kommunikation och kundrelationer. I denna spännande hybridroll får du arbeta med allt från Google SEO-optimering, Google Ads-kampanjer och sociala medier till nyhetsbrev, WordPress-uppdateringar och innehållsproduktion. Du blir en viktig del i att skapa synlighet och engagemang för våra kunder - samtidigt som du ger dem den bästa servicen.
Vi letar efter dig som är lösningsorienterad, kommunikativ och har ett öga för detaljer. Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och arbeta nära våra kunder i en dynamisk miljö.
Varmt välkommen med din ansökan till oss på Kust IT AB.Publiceringsdatum2025-12-20Om företaget
Vi på Kust IT hjälper företag, föreningar och organisationer över hela Sverige med moderna IT-lösningar, webbutveckling, drift och support. Vårt mål är att göra teknik enkelt, tryggt och tillgängligt - oavsett bransch. Med rötterna i service och lång erfarenhet från både IT och verksamhetsutveckling skapar vi lösningar som gör skillnad i vardagen.
Kust IT är en digital byrå som grundades 2009 och levererar idag hemsidor och IT-tjänster till över 500 verksamheter runt om i Sverige, varav närmare 100 Golfklubbar och 80 varumärken inom mäklarbranschen.Om tjänsten
Vi söker dig som gillar variation - hos oss jobbar du både med marknadsföring och kundservice i en spännande kombination.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Planera och genomföra digitala marknadsföringsaktiviteter för våra kunder.
Arbeta med SEO-optimering, Google Ads-kampanjer och Facebook-annonsering.
Skapa och skicka nyhetsbrev samt producera relevant innehåll för webb och sociala medier.
Uppdatera kunders webbplatser i WordPress och säkerställa att innehållet är aktuellt och attraktivt.
Ge kundsupport och vara en trygg kontaktpunkt för våra kunder.
Ingå i supportteam med löpande service mot våra kunder för deras hemsidor.
Vi söker dig som
har erfarenhet av digital marknadsföring sedan tidigare.
har kunskaper i att arbeta med Google SEO, Google Ads kampanjer och sociala medier sedan tidigare.
är van vid att arbeta i WordPress och har grundläggande förståelse och kunskaper för WordPress.
är kommunikativ, serviceinriktad och trivs med att ha kundkontakt.
har god skriftlig förmåga och kan producera engagerande innehåll på både svenska och engelska.
är strukturerad, lösningsorienterad och gillar att arbeta med flera projekt parallellt.
är självgående, uthållig, arbetar strukturerat och ser dig själv som en driven lagspelare
har erfarenhet av att arbeta med Google tjänster som exempel Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, Google Ads
har erfarenhet av att arbeta med AI, ChatGPT eller CoPilot
har B-körkort
Meriterande för anställningen om du
har erfarenhet av att skapa och skicka nyhetsbrev.
har erfarenhet av Canva eller Adobe Creative Suite.
har vana att arbeta i Microsoft 365 och Teams.
har erfarenhet av att arbeta i CRM system.
Vi erbjuder
Arbete under eget ansvar med möjlighet till distansarbete och flextid
Fast månadslön
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att växa inom företaget
Tjänsten är heltidsanställning alternativt deltidsanställning beroende på dig som söker. Provanställning 6 månader tillämpas.
Tillträde av tjänst sker omgående eller enligt överenskommelse.
Känner du igen dig i ovanstående och tycker att detta låter som en intressant utmaning är du varmt välkommen med din ansökan.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan
E-postadress: ansokan@kustit.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Marknadsförare- kundservice".
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Marknadsförare- kundservice". Omfattning
Kust IT AB
(org.nr 559185-5274)
Affärsvägen 5, Tanumshede
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9658185