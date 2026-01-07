Kusk till Remmalagen Visingsö sommarsäsongen 2026
2026-01-07
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Vill du arbeta professionellt med hästar i en välorganiserad verksamhet där ansvar, samarbete och hästarnas välfärd står i centrum?
Vi söker nu en pålitlig kusk med erfarenhet av hästar till Remmalagen på Visingsö under sommarsäsongen.
Som kusk hos oss har du ett stort ansvar och här ser vi våra hästar som arbetskamrater. Hästarnas trygghet, hälsa och välmående går alltid först.
Arbetet kräver närvaro, punktlighet och ett engagemang som sträcker sig genom hela säsongen.

Dina arbetsuppgifter
• Daglig hästskötsel
• Körning av hästar i par (remmalagsvagnen rymmer upp till ca 20 passagerare)
• Guidning och värdskap för våra gäster
• Samarbete med övriga kuskar och personal kring stall, vagnar och arbetsdagens upplägg
Du arbetar självständigt under turerna, men är en del av ett team där ordning, kommunikation och respekt är avgörande.
Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet av hästskötsel.
• Stort plus om du har erfarenhet av körning, även om du kommer få en körutbildning hos oss.
• Är ansvarsfull, lojal och trygg i din yrkesroll.
• Förstår vikten av rutiner, säkerhet och samarbete.
• Är serviceinriktad och har lätt för att prata med människor.
• Vill representera verksamheten på ett proffsigt sätt.
• Trivs med både kundkontakt och det dagliga arbetet i stallet.
• Är minst 17 år.
Hos oss är det viktigt att:
• Hästar och människor känner sig trygga
• Vi arbetar som ett team och hjälper varandra
• Stall, utrustning och arbetsplats hålls i gott skick
• Regler och rutiner följs - varje dag
Period
Start i maj månad (eller enligt överenskommelse) - ca 20 augusti
Vi kan erbjuda hjälp med boende på Visingsö.
Detta är ett arbete för dig som vill ta ansvar, utvecklas och bidra till en fungerande helhet. Ta chansen att kombinera din passion för hästar med en unik möjlighet att arbeta på en av Sveriges mest charmiga destinationer!
Ansökan skickas till:info@visingso.com
Skriv gärna några rader om din erfarenhet, hur du ser på ansvar i arbetet med hästar - och varför just du passar hos oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: info@visingso.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Bengtsgården-Visingsö AB
(org.nr 556959-6454)
Stigby
)
563 94 VISINGSÖ

Kontakt
Helena Marklund
info@visingso.com
0703921038

Jobbnummer
9672501