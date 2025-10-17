Kusk och Djurskötare till säsongen 2026
Beskrivning
High Chaparral är en temapark olik alla andra. Ett besök här är en upplevelse för alla sinnen, som du sent kommer att glömma. När du stiger in genom portarna till vår värld, lämnar du verkligheten för en stund. Vi profilerar oss som en teatertemapark med vilda västerntema för barnfamiljer vilket speglar hur vi presenterar shower och karaktärer.
Äventyr, Tillsammans och Omtanke - detta är High Chaparrals tre värdeord som ska genomsyra allt som görs på företaget och i parken.
Här får du möjlighet att uppleva världens roligaste, mest fartfyllda och äventyrliga sommarjobb du kan tänka dig. Du har chansen att infria löftet till våra besökare att "Bli en del av äventyret".
Oavsett vilken tjänst du är mest intresserad av så söker vi glada, positiva, tillmötesgående och utåtriktade medarbetare. Det viktigaste vi jobbar med är mötet med våra gäster men mötet med våra kollegor är minst lika viktigt. Att kunna möta gästen med ett leende och en hjälpande hand oavsett var vi befinner oss i parken är mycket viktigt.
Om tjänsterna
Kusk I vår Wild West Stuntshow ingår en diligens som körs med tvåspann och två kuskar. Mellan föreställningarna deltar du i den dagliga skötseln av hästarna i parken samt visar upp diligensen och körhästarna för våra gäster. Arbetsuppgifter - Köra diligens med tvåspann under föreställningar. - Skötsel och daglig omvårdnad av hästarna. - Samarbete med stallteamet och showteamet. Kompetenser - Erfarenhet eller utbildning i att köra minst ett tvåspann i hög fart och god häst/djurvana eller - Erfarenhet eller utbildning i att köra en häst samt vilja att utvecklas till att hantera tvåspann. - Ansvarsfull, samarbetsvillig och trygg i hanteringen av hästar. Meriterande - Tidigare erfarenhet från arbete i liknande miljö. - Bred häst och stallvana.
Övrigt: - Tjänsten innebär arbete med stora och ibland oförutsägbara djur. Arbetet är både fysiskt tungt och kan vara riskfyllt. För att kunna ta ansvar för säkerheten krävs därför en ålder på minst 18 år.
Djurskötare På High Chaparral är djuren en självklar och viktig del av upplevelsen och deras välmående står alltid i fokus. Året runt finns våra bisonoxar och Texas Longhorn på plats, och till våren återvänder våra hästar från sina fodervärdar inför säsongen. Nu söker vi djurskötare till vårt team!
Om tjänsten Arbetet är huvudsakligen inriktat på skötsel av hästar, men du kommer även att: - Sköta daglig utfodring och omsorg om hästar, bisonoxar, Texas Longhorn och åsnor. - Rida, köra och träna hästar (huvuddelen är daglig skötsel). - Kontrollera djurens hälsa och arbeta förebyggande mot sjukdomar. - Samarbeta med veterinär vid behov. - Köra traktor i samband med arbetet och harva våra arenor. - Arbetstiderna varierar och kan innefatta tidiga morgnar, kvällar och helger. Djuren behöver omsorg varje dag. Vi söker dig som: - Har utbildning som hästskötare eller djurskötare (meriterande med erfarenhet av hästar). - Är ansvarsfull, flexibel och stresstålig. - Har god kommunikativ förmåga och kan arbeta både självständigt och i team. - Gillar att jobba praktiskt och tvekar inte att hugga i när det behövs. - Har erfarenhet av tappskor (meriterande). - Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Övrigt - Tjänsten innebär samarbete med ansvariga och medarbetare inom Wild West Stunt Show, där flera av våra hästar medverkar. - Tjänsten innebär arbete med stora och ibland oförutsägbara djur. Arbetet är både fysiskt tungt och kan vara riskfyllt. För att kunna ta ansvar för säkerheten krävs därför en ålder på minst 18 år.
Sista ansökningsdag är 31 januari 2026. Passa på att skicka in din ansökan så snabbt du kan eftersom uttagning till intervju sker löpande.
High Chaparrals värdegrund
Nedanstående värdeord lever vi enligt varje dag i parken för att stärka gemenskapen mellan våra medarbetare. Det speglas i vårt dagliga arbete där fokus ligger på att leverera en äventyrlig och härlig upplevelse för våra besökare.
Äventyr
Med vår genuina historia som utgångspunkt skapar vi en plats för unika och äventyrliga upplevelser. Vår vilja att alltid vara nyskapande och ständigt sträva efter nya kreativa upplevelser är vår drivkraft och det genomsyrar allt vi gör och skapar för våra besökare. En anställning på High Chaparral är mer än ett jobb. Det är ett spännande äventyr, med en miljö och gemensamhet som erbjuder en unik personlig utveckling och som skapar minnen som våra medarbetare tar med sig under resten av livet.
Tillsammans
Besöket på High Chaparral ska föregås av en stor förväntan som vi ska överträffa genom att skapa en alltigenom engagerande och äventyrlig upplevelse, och för våra besökare en unik möjlighet att vara tillsammans, ha roligt och rå om varandra. Oavsett befattning och arbetsplats hjälps vi åt och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Omtanke
På ett äkta och autentiskt sätt skapar vi vår temapark. Med hjälpsamhet och respekt samt genom tanke, omtanke och agerande bidrar vill till en unik, strulfri och oförglömlig upplevelse för våra besökare. Gemensamt skapar vi en trygg, säker, rolig och utvecklande arbetsplats för våra medarbetare. Vi är alla lika viktiga för vår gemensamma trivsel och framgång.
