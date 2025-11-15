Kursledare sökes till teaterskola för barn ca 6-15 år
2025-11-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aktiv Ungdom Malmö i Malmö
Vi söker teaterledare till vår barn och ungdomsverksamhet hos oss på föreningen Aktiv Ungdom Malmö till vårterminen 2026.
Tjänsten innebär uppdrag om undervisning på ca 2-4 timmar/vecka. Gäller timanställning för arbete på vardagskvällar, och/eller lördagar under en 10-12 veckors period med uppehåll för höstlov. Uppdraget gäller våren 2026, ca september-december. Tjänsterna är på olika lokaler runt om i Malmö, (Limhamn, Hyllie, Kirseberg, m.m.)
Vi har teater- och musikalskola för barn från cirka 5 år upp till ca 16 års ålder.
Vi söker dig som:
brinner för teater och/eller musikal, och vill lära ut ditt kunnande till andra.
är en social person som kan skapa gemenskap och trygghet för alla barn och unga, såväl som för deras föräldrar/vuxna.
gillar utveckling, både hos dig själv och dina elever.
är självgående, då du bl.a. är ensamt ansvarig under din teaterlektion, med allt vad det innebär från öppna/låsa/larma lokalen, till att ta närvaro, m.m.
Vi ser det som en självklarhet att du själv har deltagit, och/eller arbetat i teater-verksamhet, varit med i en teater/musikal grupp, och ev. även har någon utbildning. Har du dessutom kunskaper i arbete med barn är det en fördel.
Föreningen Aktiv Ungdom i Malmö är en barn- och ungdomsförening med kulturverksamhet för barn och unga inom områdena dans, teater, musikal och konstskola. Vår ideologi och arbetssätt är metodarbete med åldersindelning, och med stort fokus på det sociala i gruppen. Vi ser självklart även vikten av att utveckla såväl gruppen, som utvecklingen hos varje elev, men helt utan ett elit-tänk. Vi har även en hel del workshops, lov-verksamhet och events under året.
Vi sätter upp en mindre teater-föreställning varje termin, där alla elever har möjlighet att delta.
Låter detta som något för dig? Välkommen in med din ansökan med din CV och personligt brev! Vi hoppas på sökande i alla åldrar.
Vi intervjuar löpande och kommer börja intervjua redan vecka 50.
Obs - Meddela oss gärna om du endast söker hos oss för att få A-kassa så slipper vi lägga tid på att hantera din ansökan. Tack! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Vill vi ha inskickat ditt personliga brev och din CV
E-post: jobb@aktivungdommalmo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teaterledare". Arbetsgivare Aktiv Ungdom Malmö
, http://www.aktivungdommalmo.com Arbetsplats
Aktiv Ungdom Malmö Kontakt
Verksamhetschef
Pernilla Röjner jobb@aktivungdommalmo.se 0760-442191 Jobbnummer
