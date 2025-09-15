Kursledare inom områdena yoga, hundträning, motorsåg samt AI
2025-09-15
Medborgarskolan - där intresse blir kunskap
Medborgarskolan ett av Sveriges ledande studieförbund som aktivt arbetar med att främja demokrati och mångfald genom att erbjuda bildning och utbildning. All vår verksamhet utvecklar och genomför vi utifrån vår värdegrund humanismen. Det gör vi genom att sätta individen i centrum, att vi tror på utveckling i samverkan och kunskapens egenvärde samt genom ömsesidig respekt. Vi vill bidra till att utveckla självständiga, modiga människor.
Vi tror på varje medarbetares unika möjlighet att bidra till organisationens utveckling och arbetar aktivt med att skapa individuella möjligheter för varje medarbetare till kontinuerlig utveckling. Vi har en stark vilja och driv att ligga i framkant för att skapa morgondagens lärande.
Vill du hjälpa till med folkbildning? Vi letar efter inspirerande kursledare i Gävle som brinner för något av våra teman:
• Yoga för seniorer
• Hundträning
• Motorsågskörkort
• Grundläggande kurser inom AI.
Om du älskar att sprida kunskap, leda, inspirera och få andra att utvecklas har du kommit rätt!
Om Medborgarskolan
Medborgarskolan är en organisation med hjärtat i folkbildning. Vi betonar humanistiska värderingar och strävar efter att främja personlig och konstnärlig utveckling. Här stöder vi demokrati och mångfald, allt i en inkluderande och stödjande arbetsmiljö. Vi tror på kunskapens kraft och dess förmåga att forma framtiden - en kurs i taget! Så vi skapar kurser tillsammans med dig.
Som kursledare hos oss erbjuder du individuellt eller i grupp en engagerande undervisning inom ditt ämne. Det här är en uppdragsanställning. Du har flexibilitet och möjlighet att påverka ditt eget schema, så att du kan balansera eventuellt jobb med din kreativa passion.
Vad vi erbjuder
• Flexibelt arbete: Forma dina kurser och tider för att passa ditt liv.
• Stöd och pedagogiskt material: Vi hjälper dig att lyckas med dina mål och utveckla ditt innehåll.
• Personlig och professionell utveckling: Vi tror på att alltid lära oss och växa.
• Möjligheten att påverka kursinnehåll: Ditt kunnande formar medborgarskolans framtid!
• Lön enligt överenskommelse: Lön per genomförd kurs eller arvode om du är företagare.Profil
Vi söker dig som:
• Har passion för folkbildning och humanistiska värderingar.
• Är en inspirerande ledare med förmåga att tänka kreativt.
• Är flexibel och kan anpassa sig till olika lärande situationer.
• Vill främja personlig utveckling hos deltagarna.
• Kunskaper inom något av områdena yoga, hundträning, motorsåg samt grundkurser inom AI.
Om du känner intresse för ovan, ta en kontakt.
Har du frågor kan du även direkt skicka ett mail till henrik.sand@medborgarskolan.se
, lämna mail och telefonnummer så ringer vi upp dig.
Vi ser fram emot att höra från dig. Låt oss göra skillnad tillsammans!
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen. Ersättning
Arvoderad ledare per studietimme.
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
Detta är ett deltidsjobb.
