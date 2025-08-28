Kursledare i spanska - Lustfyllt extrajobb
Spanska ledare sökes!
Medborgarskolan i Halmstad söker språkledare i spanska till höstterminen 2025, med start i september.
Brinner du för spanska och vill dela med dig av dina kunskaper? Vi söker nu engagerade spanska ledare som vill hålla språkkurser hos oss under höstterminen.
Kurserna består av 12 sammankomster à 1,5 timme per gång och hålls en kväll i veckan.
Om rollen:
Som spanska ledare på Medborgarskolan får du möjlighet att inspirera deltagare och leda dem i sitt lärande. Du planerar och genomför dina lektioner självständigt men med stöd från vår verksamhet.
•
Leda och undervisa i spanska.
•
Förbereda lektioner som engagerar och utvecklar deltagarna.
•
Anpassa undervisningen efter gruppens nivå och behov.
•
Skapa en positiv och inkluderande lärandemiljö.
Vi söker dig som:
•
Har mycket goda kunskaper i spanska.
•
Är engagerad, pedagogisk och har god samarbetsförmåga.
•
Har erfarenhet av undervisning eller språkträning (meriterande men inget krav).
•
Vill bidra till folkbildning och skapa ett meningsfullt sammanhang för våra deltagare.
Vi erbjuder:
•
Lön per studietimme (45 minuter).
•
Möjlighet att hålla kurser på tider som passar dig, främst kvällstid.
•
En utvecklande roll i en kreativ och inkluderande miljö.
•
Chansen att gå en kurs gratis per år hos oss.
Plats:
Kurserna hålls i våra lokaler i centrala Halmstad.
Skicka in ditt CV och ett kort personligt brev där du berättar varför just du vill bli spanska ledare hos oss.
Har du frågor om uppdraget? Tveka inte att kontakta oss: andreas.stromqvist@medborgarskolan.se
Medborgarskolan är en ideell bildnings- och utbildningsorganisation med en humanistisk värdegrund. Vi vill vara den självklara mötesplatsen för människor som vill utvecklas och skaffa kunskap. Ersättning
