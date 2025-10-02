Kursledare i smartphone och surfplatta för seniorer
2025-10-02
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
, Motala
, Ödeshög
, Linköping
Studieförbundet ABF söker kursledare i smartphone och surfplatta för seniorer
Vill du ha ett meningsfullt extrajobb där du gör skillnad för andra? Vi söker dig som vill leda kurser för seniorer som vill lära sig grunderna i att använda smartphone och surfplatta. Genom ditt engagemang bidrar du till att minska den digitala klyftan och göra vardagen enklare för äldre.
Kursen omfattar totalt 15 studietimmar, fördelade på flera kortare träffar under dagtid. Tider och datum planeras i samråd med dig som kursledare. Du får tillgång till ett välutvecklat studiematerial och en introduktion i hur du använder det. Uppdraget är arvoderat enligt ABF:s gällande ersättningsnivåer.
Vi vill att du:
• Har goda kunskaper i användning av smartphone och surfplatta
• Har pedagogisk förmåga och tycker om att lära ut
• Är trygg i mötet med äldre deltagare
Plats: Kurserna hålls i Mjölby och eventuellt kringliggande orter.
Om du håller kurs utanför din bostadsort ersätter vi dina resekostnader.
Intervjuer sker löpande och vi kan komma att anställa innan sista ansökningsdag - så hör av dig redan idag!
Om ABF: Studieförbundet ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) erbjuder folkbildning i hela landet och arbetar för demokrati, jämlikhet och delaktighet genom studiecirklar, kurser och kulturarrangemang. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: martin.isotalo@abf.se 
Arbetsgivare Abf Östergötland
, https://www.abf.se/ostergotland/
Kanikegatan 15
595 41 MJÖLBY
595 41 MJÖLBY Jobbnummer
9538242