Kursledare i Motorsågskörkort AB på Medborgarskolan i Skövde
2026-01-13
Medborgarskolan, är en icke-vinstdrivande organisation med en stolt tradition av folkbildning och kultur.
Om uppdraget
Medborgarskolan i Skövde söker efter en erfaren och pedagogisk ledare att hålla kurser inom ämnet Motorsågskörkort AB för privatpersoner. Med ett gediget intresse för motorsåg och säkerhet blir din uppgift att leda kursdeltagarna mot nya kunskaper och godkända prov: teoretiska och praktiska.
Behörigheten ABC är obligatorisk för att leda kursen men fler behörigheter är naturligtvis meriterande. Kontakter inom skogsbranschen är även meriterande då det är ledaren som ansvarar för att hitta skog, där den praktiska delen äger rum. Som ledare ordnar du även med kringarbetet för examineringen samt examinatorn. Som ledare har du med dig egen utrustning såsom motorsågar och skyddskläder inför alla kurstillfällen.
Vi söker dig som är en kunnig och pedagogisk person och som har ett brinnande intresse för att sprida kunskap inom ditt område. Du tycker om att träffa många nya människor, dela med dig av dina erfarenheter och har förmågan att förmedla dina kunskaper, stötta, motivera och inspirera andra. Som person är du lyhörd och strävar efter god kvalitet och nöjda kursdeltagare. Undervisningen sker på svenska.
Genom att arbeta som kursledare får du inte bara chansen att dela med dig av värdefulla kunskaper som hjälper deltagarna att nå sin dröm om att erhålla ett Motorsågskörkort AB - du bidrar också till att skapa ett mer jämlikt och kunskapsrikt samhälle.
Vad du får som kursledare:
• En möjlighet att göra skillnad och hjälpa människor att få sitt Motorsågskörkort AB.
• Erfarenhet av pedagogik och gruppledning, vilket stärker ditt CV.
• Flexibel arbetstid och en plattform för att sprida din expertis.
• Nätverkande med andra kunniga kursledare och möjlighet till personlig utveckling.
Vi erbjuder:
• Ett flexibelt och givande uppdrag där du får chansen att påverka.
• Stöd och resurser från Medborgarskolan för att hjälpa dig lyckas i ditt uppdrag.
• Goda möjligheter till utökade uppdrag och fortsatt samarbete.
Låter det här som något för dig? Ansök redan idag med cv och ett personligt brev. Eller tipsa en vän.
Rekrytering sker löpande och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser framemot din ansökan via ReachMee.
Har du vidare frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta oss:skovde@medborgarskolan.se
