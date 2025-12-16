Kursledare i ateljé & hantverk - Inspirerande extrajobb på Medborgarskolan
2025-12-16
Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vår ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.
Medborgarskolan Region Väst, med regionkontor i Göteborg, omfattar Västra Götaland och Halland och har över 45 verksamhetslokaler runtom i regionen. Vi är en ideell förening som förutom traditionell folkbildning även bedriver skolverksamhet, företagsutbildningar samt verksamhet inom arbetsmarknadsområdet. Medborgarskolan Region Väst omsätter ca 185 mkr och har ca 200 anställda.
Älskar du att skapa inom ateljé och hantverk och vill dela din passion med andra? Medborgarskolan söker nu kursledare i Skara inför sommarlovet. Detta är ett EXTRAJOBB på TIMMAR, så vi söker dig som bor i eller nära Skara.
Är du utbildad inom ateljé och hantverk eller arbetar du inom ämnet? Vi är öppna för förslag!
Vi söker dig som:
• Har kompetens inom ateljé eller hantverk som en dokumenterad utbildning eller erfarenheter med referenser inom ämnet.
• Är engagerad och inspirerande i ditt sätt att undervisa.
• Gillar att möta människor och dela med dig av dina kunskaper.
• Vill vara en ambassadör för Medborgarskolan och bidra till att vår gemensamma verksamhet utvecklas och växer.
Det här erbjuder vi:
• Objektsanställning på deltid - Flexibla arbetstider - kurser hålls främst kvällar och helger.
• Möjlighet att påverka kursinnehåll och upplägg.
• En kreativ, utvecklande och inspirerande arbetsmiljö.
Hos Medborgarskolan blir intresse till kunskap, och du får en chans att inspirera deltagare inom det du brinner för.
Våra kursen hålls på svenska.
Vi kommer behöva utdrag ur belastningsregistret för kursverksamhet där det finns minderåriga deltagare.
Intervjuer sker från den 12 januari.
Skicka in din ansökan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen. Ersättning
