Kursledare/Cirkelledare i körsång i vår
Om tjänsten "Kursledare"
SV Halland vill erbjuda en kurs i körsång för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Ni ses varannan vecka i en timme.
Målet är att skapa en inkluderande och lustfylld cirkel där alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar. Fokus ligger på sångglädje, rytm och gemenskap.
Du planerar kursens innehåll och omfång i samråd med verksamhetsutvecklaren hos oss på Studieförbundet Vuxenskolan.
Om dig som kursledare
Du tycker om och är bra på att hantera människor samt har intresse för sång och musik. Du spelar och har en egen gitarr eller ett elpiano att ta med dig. Du behöver kunna spela på en nivå så du kan kompa gruppen.
Det är ett extra plus i kanten om du har erfarenhet av målgruppen.
Det är meriterande om du har hållit kurs eller kör tidigare men inget krav.
Vi ser gärna att du bor i Halmstad kommun. Du är självgående och kan planera din kurs på egen hand men med stöd av verksamhetsutvecklaren. Vi lägger stor vikt vid att du har stort engagemang.
Plats för kursen
Antingen i vår dansstudio på Nässjögatan eller på Bredgatan i Halmstad
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är ett av Sveriges största studieförbund. Vi erbjuder en bred verksamhet med studiecirklar, kurser och kulturarrangemang, och vi samarbetar med en mängd organisationer och föreningar. SV är mångfaldens studieförbund, som vill ge alla människor möjlighet att växa. Som studieförbund arbetar vi med folkbildning som är vårt uppdrag från regeringen. Mer information om vad folkbildning är kan du läsa på https://www.sv.se/om-sv/vad-ar-folkbildning/
Studieförbundet Vuxenskolan Halland är en av Europas och Sveriges bästa arbetsplatser, utnämnd av Great Place to Work.
Vi behandlar ansökningar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: carolin.andersson@sv.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kursledare". Arbetsgivare Studieförbundet Vuxenskolan Halland
302 45 HALMSTAD Kontakt
Verksamhetsutvecklare
Carolin Andersson carolin.andersson@sv.se 0352603393 Jobbnummer
