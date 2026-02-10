Kursassistent i företagsekonomi, inriktning redovisning
Stockholms Universitet / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2026-02-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Företagsekonomiska institutionen, Stockholm Business School (SBS), är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med cirka 150 anställda och cirka 3 500 studenter per läsår.
Vi bedriver framstående forskning och undervisning i en öppen och innovativ miljö. Verksamheten är inriktad mot finansiering, management, marknadsföring och redovisning.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/foretagsekonomiska-institutionen/.Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Arbetet som kursassistent innefattar bl.a. planering, administration och efterrapportering av kurser samt utgöra en länk mellan studenter och kurser/lärare, kurskoordinator samt studieadministration. Arbetet är såväl utåtriktat med kontakter med studenter och gästföreläsare som att mer internt vara kurs- och programansvariga behjälpliga med planering, rapportering och andra administrativa arbetsuppgifter. I arbetet ingår också att i en kreativ anda bygga vidare på erfarenheter från tidigare kursomgångar och föra vidare egna erfarenheter till kommande amanuenser och kursassistenter.Kvalifikationer
Den sökande ska vara antagen till eller nyligen avslutat utbildning på grund- eller avancerad nivå med inriktning redovisning. De bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är den sökandes egna studieprestationer, engagemang och pedagogisk förmåga.
Om anställningen
Anställningen omfattar 50 % av heltid och är tidsbegränsad till 12 månader. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Närmare information om anställningen lämnas av sektionsledaren Mikael Holmgren Caicedo, tfn 08-16 19 67, mailto:mikael.holmgren.caicedo@sbs.su.se
. Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-0474-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Företagsekonomiska institutionen Jobbnummer
9734073