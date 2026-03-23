Kursansvarig lärare på Skrivarskolan distans
Region Kalmar län / Gymnasielärarjobb / Mörbylånga Visa alla gymnasielärarjobb i Mörbylånga
2026-03-23
, Kalmar
, Torsås
, Nybro
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Mörbylånga
, Kalmar
, Torsås
, Nybro
, Borgholm
eller i hela Sverige
Ölands folkhögskola söker en lärare med kursansvar till kursen Skrivarskolan distans, en projektkurs där deltagarna arbetar med ett större prosaprojekt (vanligtvis roman eller novellsamling) på heltid.
Undervisningen bedrivs främst genom textsamtal kring deltagarnas egna texter och skrivprocesser. Fokus ligger på att deltagarna ska utveckla sina egna arbetsmetoder och konstnärliga uttryck, samt öva sig i att analysera och kommentera andras texter. Kursen har tre obligatoriska träffar (i augusti, jaunari och maj månad). Övrig undervisning sker på distans.
Skrivarskolans arbetslag består av tre lärare, varav två med kursansvar. Som lärare med kursansvar har du alltså ett delat ansvar för undervisningen, deltagarna och kursen. Du och dina kollegor planerar kursen i samråd med varandra, och har därför stor frihet att forma innehåll och metoder ihop. Du ansvarar också för rekrytering och antagning av nya deltagare. Som kursansvarig deltar du även i skolans utvecklingsarbete tillsammans med de andra kollegorna på Ölands folkhögskola.
För oss är det viktigt att du kan varva din anställning hos oss med ett eget, aktivt författarskap, och undervisningen ligger därför i block där du arbetar heltid under en period för att därefter vara helt ledig en period. Anställningen är på 40% under första läsåret, med möjlighet att utökas till 50% därefter.
Om dig
Du som söker har ett aktivt författarskap inom svensk skönlitterär prosa. Du har god vana i och dokumenterad erfarenhet av att handleda skönlitterärt skrivande. Kursen tar emot litterära projekt inom flera olika genrer, och lärarnas uppgift är att engagera sig i dem alla oavsett sin egen personliga smak. Därför ser vi gärna att du har bred utblick över det litterära fältet och ett brett nätverk inom området. Du behöver också vara van att hålla och leda möten/lektioner online.
Vi tror att du har en utbildning inom litteratur, språk, skrivande eller liknande. Pedagogisk utbildning är meriterande men inte ett krav. Det viktiga är att du har en pedagogisk vilja och idé om hur du vill förmedla dina kunskaper.
Hos oss möter du människor i olika åldrar med skilda bakgrunder, livssituationer och förutsättningar. Därför ser vi framför oss att du är lyhörd, tydlig och skicklig på att kommunicera samt har en humanistisk och positiv människosyn. Du omfamnar folkhögskolans värdegrund där deltagarens utveckling och erfarenheter står i centrum. Vi sätter också stort värde på dina egna livserfarenheter och perspektiv och ser gärna sökande från olika bakgrunder. Eftersom både kursen och tjänsten huvudsakligen är på distans är det extra viktigt att du kan strukturera ditt arbete, planera din tid och kommunicera på ett ansvarsfullt sätt med deltagare och kollegor.
Din framtida arbetsplats
På Ölands folkhögskola skaffar sig människor från alla slags bakgrunder den bildning, utbildning, självkännedom och självkänsla som behövs för att forma sina liv, delta i samhällets utveckling och bidra till berättelsen om vad det är att vara människa idag.
Vi arbetar med folkbildning som lägger stor vikt vid konstnärlig gestaltning, hållbarhet och en holistisk syn på hälsa. Vi försöker möta varje människa där den är med en nyfiken, inkluderande pedagogik, och skapa en plats som präglas av trygghet, modiga samtal och den kreativa processen.
Vi är en dynamisk arbetsplats med 57 tillsvidareanställda, varav 38 är lärare. Vi engagerar även ett 90-tal gästlärare. Förutom allmän kurs (som ger gymnasiekompetens) och Skrivarskolan, driver vi profilkurser inom konst, design, dokumentärfilm, scenkonst, byggnadsvård, seniorkurser och ett stort utbud av sommarkurser.
I förvaltningsområdet bildning ingår fem basenheter, biblioteksutveckling och de fyra folkhögskolorna: Gamleby folkhögskola, Kalmar folkhögskola, Vimmerby folkhögskola och Ölands folkhögskola. Folkhögskolorna erbjuder ett brett utbud av utbildningar som bidrar till att höja bildnings- och utbildningsnivån i länet. Biblioteksutveckling initierar, leder och samordnar länets gemensamma utvecklingsarbete inom biblioteksområdet. Vi är en del av den regionala utvecklingsförvaltningen som tillsammans arbetar för tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vi tillämpar individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/170".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073)
Ölands folkhögskola
Anna Bjurström, biträdande skolledare 010-3575547
9813496