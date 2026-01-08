Kurera omsorg sökes vikarie till en glad sexåring i Höllviken
Kurera Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vellinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vellinge
2026-01-08
eller i hela Sverige
Vikarie sökes för dag- och kvällspass
Vi söker en personlig assistent till en charmig och glad sexårig flicka i Höllviken. Flickan har en ovanlig diagnos som innebär att hon behöver sondmatning och kontinuerlig övervakning dygnet runt. Hon är även muskelsvag och behöver daglig träning för att stärka sin muskulatur och utveckla sin förmåga att gå, röra sig och äta själv.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
• Sondmatning och övervakning enligt behov
• Stöd vid daglig träning och rehabilitering
• Hjälp med andra delar av hennes omvårdnad
• Arbetet inkluderar vardagar, kvällar och helger, varierande arbetstider.
Din profil: Vi söker dig som är:
• Varm, ansvarsfull och pålitlig
• Engagerad i att arbeta med barn och skapa en god relation
• Flexibel och lyhörd
• Erfarenhet av barnomsorg är meriterande, men ditt engagemang är det viktigaste
• Du har goda kunskaper i svenska
God personkemi är avgörande för att arbetet ska fungera, och vi ser gärna att du är en del av vårt trevliga och välfungerande arbetslag.
Övrigt: Vid anställning begärs utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning, kollektivavtal Fremia. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kurera Assistans AB
(org.nr 556888-0115), https://kureraomsorg.se/ Arbetsplats
Kurera Omsorg Kontakt
Uppdragschef
Linnea Wetterlin linnea@kureraomsorg.se Jobbnummer
9673445