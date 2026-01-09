Kurera omsorg söker vikarie till 7-årig flicka i Lund

Kurera Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund
2026-01-09


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kurera Assistans AB i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Malmö eller i hela Sverige

Personlig assistent sökes till 7-årig flicka

Vi söker personliga assistenter till en 7-årig flicka med en ovanlig genetisk sjukdom. Flickan saknar verbalt tal och kommunicerar genom kroppsspråk och uttryck. Hon har muskelsvaghet som påverkar balansen samt epilepsi.

Som assistent ger du stöd i vardagen, vilket bland annat innefattar:

• Stöd i kommunikation
• Omvårdnad
• Träning och fysisk aktivitet utifrån hennes förmåga
• Måltider
• Tillsyn och trygghet dygnet runt

Vi söker dig som är:

• Barnkär och trygg i mötet med barn
• Lugn, pedagogisk och inkännande
• Ansvarstagande och pålitlig

Familjen är tvåspråkig och talar svenska och italienska i hemmet.

Vi söker i första hand vikarier vid behov, men även en person som kan arbeta ett fast eftermiddagspass i veckan. Erfarenhet av personlig assistans, barn med funktionsvariationer eller epilepsi är meriterande, men personlig lämplighet är viktigast.

Ersättning
Individuell lönesättning, kollektivavtal Fremia.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kurera Assistans AB (org.nr 556888-0115), https://kureraomsorg.se/

Arbetsplats
Kurera Omsorg

Kontakt
Uppdragschef
Linnea Wetterlin
linnea@kureraomsorg.se
None

Jobbnummer
9676179

Prenumerera på jobb från Kurera Assistans AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kurera Assistans AB: