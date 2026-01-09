Kurera omsorg söker vikarie till 7-årig flicka i Lund
2026-01-09
Personlig assistent sökes till 7-årig flicka
Vi söker personliga assistenter till en 7-årig flicka med en ovanlig genetisk sjukdom. Flickan saknar verbalt tal och kommunicerar genom kroppsspråk och uttryck. Hon har muskelsvaghet som påverkar balansen samt epilepsi.
Som assistent ger du stöd i vardagen, vilket bland annat innefattar:
• Stöd i kommunikation
• Omvårdnad
• Träning och fysisk aktivitet utifrån hennes förmåga
• Måltider
• Tillsyn och trygghet dygnet runt
Vi söker dig som är:
• Barnkär och trygg i mötet med barn
• Lugn, pedagogisk och inkännande
• Ansvarstagande och pålitlig
Familjen är tvåspråkig och talar svenska och italienska i hemmet.
Vi söker i första hand vikarier vid behov, men även en person som kan arbeta ett fast eftermiddagspass i veckan. Erfarenhet av personlig assistans, barn med funktionsvariationer eller epilepsi är meriterande, men personlig lämplighet är viktigast. Ersättning

Individuell lönesättning, kollektivavtal Fremia.
Kurera Omsorg
Uppdragschef
Linnea Wetterlin linnea@kureraomsorg.se
