Kurera Omsorg söker trygga personliga assistenter till tjej i Sjöbo
Om Kurera Omsorg
Kurera Omsorg är ett ungt och modernt omsorgsföretag med tre verksamhetsgrenar: Personlig Assistans, Individ- och familj samt Rusta och Matcha. Vårt huvudkontor ligger i Malmö, och vi har även kontor för personlig assistans i Västervik och Stockholm.
Att vi arbetar i tre olika grenar ger oss fina synergieffekter. Alla våra medarbetare jobbar med socialt arbete, men ur olika vinklar och med olika bakgrunder. Just den mixen gör oss både starkare och mer nytänkande.
För oss är våra medarbetare allt. Utan engagerade, kreativa och hjärtliga kollegor är vi ingenting. Därför tar vi varje rekrytering på största allvar och vill finnas där för vår personal under hela anställningen - med ärliga samtal, närvaro och ett genuint intresse för att alla ska trivas och utvecklas. När våra medarbetare mår bra, mår också våra kunder bra.
Kurera Omsorg kan dessutom erbjuda sociala lösningar som många andra omsorgsföretag har svårare att genomföra. Vi arbetar till exempel med familjehemsplaceringar med personlig assistans, och vi skapar praktik- och jobbmöjligheter för placerade ungdomar och unga vuxna. Hos oss finns både specialkompetens och en unik vårdfläta för barn, ungdomar och vuxna.
Vi strävar alltid efter att arbeta med engagemang, ansvar, nytänkande och glädje. Vi vill göra skillnad på riktigt.
Hos oss finns kollektivavtal, friskvård och närvarande chefer. Som assistent arbetar du nära din chef och har regelbundna möten med din arbetsgrupp.
Är detta ett jobb för dig?
Tveka inte att skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi söker engagerade personliga assistenter till en ung kvinna född 2009 med autism och intellektuell funktionsnedsättning (IF). Hon är i behov av omfattande stöd i sin vardag, både praktiskt och socialt, och vi söker dig som kan skapa trygghet, förutsägbarhet och bygga en långsiktig relation.
Hon kommunicerar inte med talat språk, men tolkar bilder och kroppsspråk, och visar vad hon vill genom att peka, visa bilder eller ta vuxna i handen. Hon är tydlig i sitt uttryckssätt, men behöver vuxna som kan läsa av och stötta henne i att uttrycka sig och förstå sin omgivning.
Hon har ett behov av struktur och tydliga rutiner och kan få affektutbrott vid plötsliga förändringar eller missförstånd i kommunikationen. Därför behöver hon vuxna omkring sig som är lugna, förutsägbara och erfarna i att hantera affekter med låg affektivt bemötande.
Stödets omfattning
• Stöd och tillsyn under hela sin vakna tid av ett fåtal trygga och välkända vuxna.
• Hjälp med kommunikation, personlig omvårdnad och alla vardagsmoment.
• Följeslagare vid utevistelser, promenader och transporter.
• Någon som är uppmärksam på sinnesintryck, då hon är känslig för ljud, ljus och rörelse.
• En miljö med lugn och struktur, där hon kan känna sig trygg och förstådd.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med barn och unga med särskilda behov. Erfarenhet av arbete med autism, lågaffektivt bemötande eller tydliggörande pedagogik är meriterande. Du bör vara tålmodig, lyhörd, fysisk stabil och trygg i dig själv. Du kan arbeta självständigt, men också i nära samarbete med vårdnadshavare och kollegor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Arbetsgivare Kurera Assistans AB
(org.nr 556888-0115)
212 25 MALMÖ Kontakt
Sandra Björklund Riesbeck sandra@kureraomsorg.se 0733232303 Jobbnummer
9889954