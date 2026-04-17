Kurera omsorg söker personliga assistenter till tvillingtjejer i Malmö
Kurera Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-04-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kurera Assistans AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Hej,
Vi är sociala tvillingflickor som snart fyller 29år som bor hemma hos vår mamma i ett radhus i centrala Malmö.
Vi har ett par fasta aktiviteter varje vecka så som bad på hylliebadet i en varm sluten bassäng. Sen går vi även på gympa där vi har massor kompisar, där kommer vi tillsammans umgås med våra kompisar och deras assistenter.
Utöver våra fasta aktiviteter så kommer du som assistent tillsammans med oss planera aktiviteter så som utflykter / bio / strandhäng /
fika, vi tycker om att prova på nya saker så det är bra om du som assistent är initiativtagande.
Vi söker en tjej som kan arbeta 70 tim/mån till en början med endast dagtid, med ev fortsättning efter sommaren.
Arbetstiderna på dagen är förlägda vardagar kl. 14:00 - 20:00 och helger kl. 11:30 - 20:00.
Våra fyra underbara assistenter har jobbat hos oss i flera år och du kommer aldrig jobba ensam, utan du har alltid en erfaren assistent vid din sida som kan stötta dig i ditt arbete.
Vi söker just DIG som är en tjej mellan 22-30 år, vi ser helst att du har någon sorts erfarenhet inom vården. Om du saknar erfarenhet och är villig till att lära dig är våra assistenter tillsammans med mamma beredda på att handleda dig.
Dina egenskaper: kreativ, omsorgsfull, glad och tålmodig.
Lön enligt kollektivavtal Fremia.
Vi ser fram emot din ansökan!Om Kurera Omsorg
Kurera Omsorg är ett ungt och modernt omsorgsföretag med tre verksamhetsgrenar; Personlig Assistans, Familjehem och Öppenvård & Boende. Kurera Omsorg har sitt huvudkontor i Malmö samt ett kontor med personlig assistans i Västervik.
Att vara tre verksamhetsgrenar ger goda synergieffekter. Samtliga våra medarbetare arbetar med socialt arbete men ur olika vinklar, med olika bakgrund. Våra medarbetare betyder allt för oss. Utan engagerade och nytänkande medarbetare är vi ingenting. Därför tar vi rekryteringar på största allvar och bryr oss om vår personal, under hela anställningstiden hos oss. Vi är tillgängliga för ärliga samtal och vill veta hur vi kan utvecklas att bli bättre. Alltid med målet att våra kunder också ska ha det så bra som möjligt hos oss.
Kurera Omsorg kan även erbjuda sociala arbetslösningar som andra omsorgsföretag har svårare att utföra. Vi har till exempel familjehemsplaceringar med personlig assistans och vi har möjlighet till att skapa praktikplatser och jobb för placerade ungdomar och unga vuxna. Hos oss finns specialkompetenser och en vi har en unik vårdfläta för barn, ungdomar och vuxna.
På Kurera Omsorg strävar vi efter att utföra vårt arbete med engagemang, ansvar, nytänkande och glädje. Vi vill göra skillnad och bryr oss på riktigt.
Vi har kollektivavtal och erbjuder friskvård. Som assistent har du ett tätt samarbete med din närmaste chef och regelbundna möten med din arbetsgrupp.
Är detta ett jobb för dig?
Tveka inte att ansöka nu.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123325".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Kurera Assistans AB
(org.nr 556888-0115)
Krusegatan 19 (visa karta
)
212 25 MALMÖ
Kurera Omsorg Jobbnummer
9862257