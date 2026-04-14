Kurera omsorg söker personliga assistenter till flicka i Bunkeflostrand
2026-04-14
Personlig assistent sökes till 9-årig flicka i Bunkeflostrand
Vi söker en trygg, lekfull och engagerad personlig assistent till en 9-årig flicka som bor tillsammans med sin mamma, pappa och två systrar i Bunkeflostrand. Hon är en glad och nyfiken tjej som uppskattar när personer omkring henne är närvarande, kreativa och delaktiga i lek, sång och socialt samspel.
Arbetet innebär att stötta henne i vardagen utifrån hennes behov. Hon har en funktionsvariation som innebär begränsad rörlighet, samt epilepsi där du som assistent behöver kunna behålla lugnet och skapa trygghet. Hon kommunicerar inte verbalt och behöver stöd i sin kommunikation. I arbetet ingår personlig omvårdnad, förflyttningar, medicinhantering samt matning via "knapp" (gastrostomiport) där du får introduktion och handledning av föräldrarna.
Tjänsten är flexibel och kan anpassas som deltid, eller timvikariat. Arbetspassen är förlagda eftermiddagar, kväll och helger. Arbetet sker främst i hemmet men även vid aktiviteter utanför, som lekplatsbesök och bad och andra aktiviteter.
Vi söker dig som är lugn, ansvarstagande och har ett genuint intresse för att arbeta med barn. Du är lekfull, initiativtagande och har förmågan att skapa trygghet. Du behöver behärska svenska språket, vara rökfri, undvika starka dofter och tåla hundar då det finns hundar i hemmet. Erfarenhet av vård, barn eller funktionsvariationer är meriterande, liksom körkort (men inte ett krav)
Du blir en viktig del av en varm familjemiljö och får introduktion av anhöriga.
Vid anställning så kommer personbevis och belastningregister att efterfrågas.
Kurera Omsorg är ett ungt och modernt omsorgsföretag med tre verksamhetsgrenar: Personlig Assistans, Individ- och familj samt Rusta och Matcha. Vårt huvudkontor ligger i Malmö, och vi har även kontor för personlig assistans i Västervik och Stockholm.
Att vi arbetar i tre olika grenar ger oss fina synergieffekter. Alla våra medarbetare jobbar med socialt arbete, men ur olika vinklar och med olika bakgrunder. Just den mixen gör oss både starkare och mer nytänkande.
För oss är våra medarbetare allt. Utan engagerade, kreativa och hjärtliga kollegor är vi ingenting. Därför tar vi varje rekrytering på största allvar och vill finnas där för vår personal under hela anställningen - med ärliga samtal, närvaro och ett genuint intresse för att alla ska trivas och utvecklas. När våra medarbetare mår bra, mår också våra kunder bra.
Kurera Omsorg kan dessutom erbjuda sociala lösningar som många andra omsorgsföretag har svårare att genomföra. Vi arbetar till exempel med familjehemsplaceringar med personlig assistans, och vi skapar praktik- och jobbmöjligheter för placerade ungdomar och unga vuxna. Hos oss finns både specialkompetens och en unik vårdfläta för barn, ungdomar och vuxna.
Vi strävar alltid efter att arbeta med engagemang, ansvar, nytänkande och glädje. Vi vill göra skillnad på riktigt.
Hos oss finns kollektivavtal, friskvård och närvarande chefer. Som assistent arbetar du nära din chef och har regelbundna möten med din arbetsgrupp.
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121875".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kurera Assistans AB
212 25 BUNKEFLOSTRAND
Sandra Björklund Riesbeck sandra@kureraomsorg.se
