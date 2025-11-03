Kurera Omsorg söker personliga assistenter till en ung kvinna i Sjöbo
Kurera Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sjöbo Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sjöbo
2025-11-03
Personliga assistenter sökes till ung kvinna i Sjöbo.
Vi söker engagerade personliga assistenter till en ung kvinna född 2009 med autism och intellektuell funktionsnedsättning (IF). Hon är i behov av omfattande stöd i sin vardag, både praktiskt och socialt, och vi söker dig som kan skapa trygghet, förutsägbarhet och bygga en långsiktig relation. Publiceringsdatum2025-11-03Företaget
Hon kommunicerar inte med talat språk, men tolkar bilder och kroppsspråk, och visar vad hon vill genom att peka, visa bilder eller ta vuxna i handen. Hon är tydlig i sitt uttryckssätt, men behöver vuxna som kan läsa av och stötta henne i att uttrycka sig och förstå sin omgivning.
Hon har ett behov av struktur och tydliga rutiner och kan få affektutbrott vid plötsliga förändringar eller missförstånd i kommunikationen. Därför behöver hon vuxna omkring sig som är lugna, förutsägbara och erfarna i att hantera affekter med låg affektivt bemötande.
Stödets omfattning
• Stöd och tillsyn under hela sin vakna tid av ett fåtal trygga och välkända vuxna
• Hjälp med kommunikation, personlig omvårdnad och alla vardagsmoment
• Följeslagare vid utevistelser, promenader och transporter
• Någon som är uppmärksam på sinnesintryck, då hon är känslig för ljud, ljus och rörelse
• En miljö med lugn och struktur, där hon kan känna sig trygg och förstådd
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med barn och unga med särskilda behov. Erfarenhet av arbete med autism, lågaffektivt bemötande eller tydliggörande pedagogik är meriterande. Du bör vara tålmodig, lyhörd, fysisk stabil och trygg i dig själv. Du kan arbeta självständigt, men också i nära samarbete med vårdnadshavare och kollegor.
Tjänstens omfattning:
Arbetspassen omfattar dag-, kvälls-, sovande jour- och helgpass. Vår kund har även behov av assistans under sin tid på daglig verksamhet.
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Sjöbo kommun
Vill du göra skillnad på riktigt? Skicka in din ansökan och berätta om dig själv och varför du vill arbeta med kunden. Ersättning
Individuell lönesättning / lön efter Kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kurera Assistans AB
(org.nr 556888-0115), https://kureraomsorg.se/ Arbetsplats
Kurera Omsorg Kontakt
Uppdragschef
Sandra Björklund Riesbeck sandra@kureraomsorg.se 010-33 33 996 Jobbnummer
9585215