Kurera omsorg söker personliga assistenter till en man i Trelleborg
Kurera Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad
2026-01-30
Tjänstgöringsgrad: Timanställd
Uppdraget:
Kurera Assistans söker personliga assistenter till en 50 årig man med ALS som nyligen fått en trach inopererad. Du som assistent kommer bli upplärd kring skötsel av trakastomi. Denna upplärning och utbildning sker med hjälp av sjukhuspersonalen samt av kollegor på arbetsplatsen.
Uppdraget går ut på att trygga och säkra assistansen för kunden och se till att han får leva de liv han önskar och uppleva dem aktiviteter han vill ha genomfört.
Kunden berättar:
Jag är en man som är runt 50 år åldern, har en flickvän och en son som betyder allt för mig. Jag har högt i tak och är ödmjuk och förväntar mig samma från dig som söker denna tjänst.
Jag bor i en lägenhet i centrala Trelleborg med mina två katter och jag älskar fotboll (Tottenham) och kulturella event ibland. En av de viktigaste aktiviteterna är att jag vill se min sons fotbollsmatcher.
Vad som är väldigt viktigt för mig är att Du som ansöker har fötterna på jorden och en hög arbetsmoral men samtidigt en glad och härlig person.
Familjen kommer på besök och jag åker även till dem vilket är en viktig del i min vardag.
En annan passion jag har är att titta på serier och filmer.
Har du erfarenhet av trach är det ett plus.
Du skall vara rökfri.
Då det kommer finnas katter på arbetsplatsen så får du inte vara allergisk mot pälsdjur. Ersättning
Kollektivavtal. Individuell lönesättning, Fremia kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kurera Assistans AB
(org.nr 556888-0115), https://kureraomsorg.se/ Arbetsplats
Kurera Omsorg Kontakt
Uppdragschef
Fitore Abazi fitore@kureraomsorg.se fitore@kureraomsorg.se Jobbnummer
9714491