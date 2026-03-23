Kurera omsorg söker personliga assistenter i Hultsfred och Vimmerby
Kurera Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hultsfred Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hultsfred
2026-03-23
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kurera Assistans AB i Hultsfred
, Västervik
, Mönsterås
, Jönköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Anställningsform: Så länge uppdraget varar eller vid behov.
Om arbetsplatsen
Kurera Omsorg söker nu personal till våra kunder i Hultsfred och Vimmerby.
Arbetstiden är oregelbunden och det är jobb kvällar, helger, röda dagar samt sovande jour. Det kan även handla om viss del dubbelbemanning.
Arbetets omfattning är schemarad eller som vikarie.
Anställningsformen är så länge uppdraget varar eller vid behov.
Vi ser gärna att du är rökfri och tänker på att våra kunder eller arbetskollegor kan vara känsliga för starka dofter eller att det kan förekomma allergier hos kund eller i arbetsgruppen.
Introduktion och utbildning ges på arbetsplatsen i samband med introduktion.
Som personlig assistent bör du vara bekväm i att arbeta nära kunden med alla moment där personen har behov av hjälp, dusch, toalettbestyr, på/av klädning, förflyttning mm. Du bör även kunna vara delaktig i dennes fritidsaktiviteter eller hobbys. Det kan hända att du behöver följa med kunden på resor eller besök hos släkt och vänner som gör att du behöver vara borta hemifrån kortare/längre tid.
Att du har tidigare erfarenhet av medicinska hjälpmedel t.ex. insulin, inhalation, hostmaskin mm. ser vi som en merit men inget krav. Detta gäller även andra typer av hjälpmedel som lift, turner mm.
Har du kunskap och erfarenhet av TAKK tecken som alternativ kommunikation, bildschema mm. är det ett plus.
Vissa av våra kunder önskar att du har körkort, det kan även vara att du behöver ha bil för att ta dig till/från arbetet.
Du bör vara bekväm i att arbeta i någon annans hem där det i vissa fall finns familj och barn.
Du som söker bör vara i god fysisk form då det i vissa fall förekommer personförflyttningar och tunga lyft.
Vi ser gärna att du har ett glatt sinne och vill göra din kunds vardag till den allra bästa som det går. Du ska vara beredd på följa med din kund på alla typer av aktiviteter så väl utom/inomhus, badhus mm.
Belastningsregister:
För att arbeta med minderåriga kunder eller kunder med barn i hemmet krävs utdrag ur belastningsregistret. Det kan man beställa och få ut samma dag på adress:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vid anställning så behöver du kunna visa ett personbevis samt en giltig ID- handling
Om Kurera Omsorg
Kurera Omsorg är ett ungt och modernt omsorgsföretag med tre verksamhetsgrenar: Personlig Assistans, Individ- och familj samt Rusta och Matcha. Vårt huvudkontor ligger i Malmö, och vi har även kontor för personlig assistans i Västervik och Stockholm.
Att vi arbetar i tre olika grenar ger oss fina synergieffekter. Alla våra medarbetare jobbar med socialt arbete, men ur olika vinklar och med olika bakgrunder. Just den mixen gör oss både starkare och mer nytänkande.
För oss är våra medarbetare allt. Utan engagerade, kreativa och hjärtliga kollegor är vi ingenting. Därför tar vi varje rekrytering på största allvar och vill finnas där för vår personal under hela anställningen - med ärliga samtal, närvaro och ett genuint intresse för att alla ska trivas och utvecklas. När våra medarbetare mår bra, mår också våra kunder bra.
Kurera Omsorg kan dessutom erbjuda sociala lösningar som många andra omsorgsföretag har svårare att genomföra. Vi arbetar till exempel med familjehemsplaceringar med personlig assistans, och vi skapar praktik- och jobbmöjligheter för placerade ungdomar och unga vuxna. Hos oss finns både specialkompetens och en unik vårdfläta för barn, ungdomar och vuxna.
Vi strävar alltid efter att arbeta med engagemang, ansvar, nytänkande och glädje. Vi vill göra skillnad på riktigt.
Hos oss finns kollektivavtal, friskvård och närvarande chefer. Som assistent arbetar du nära din chef och har regelbundna möten med din arbetsgrupp.
Är detta ett jobb för dig?
Tveka inte att skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kurera Assistans AB
(org.nr 556888-0115), https://kureraomsorg.se/
För detta jobb krävs körkort.
Kurera Omsorg
Uppdragschef
Bergström birgitta@kureraomsorg.se 072-6012828
9812971