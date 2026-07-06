Kurera Omsorg söker personliga assistent till en estetisk kvinna i Malmö.
Kurera Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-07-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kurera Assistans AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Om Kurera Omsorg
Kurera Omsorg är ett ungt och modernt omsorgsföretag med tre verksamhetsgrenar: Personlig Assistans, Individ- och familj samt Rusta och Matcha. Vårt huvudkontor ligger i Malmö, och vi har även kontor för personlig assistans i Västervik och Stockholm.
Att vi arbetar i tre olika grenar ger oss fina synergieffekter. Alla våra medarbetare jobbar med socialt arbete, men ur olika vinklar och med olika bakgrunder. Just den mixen gör oss både starkare och mer nytänkande.
För oss är våra medarbetare allt. Utan engagerade, kreativa och hjärtliga kollegor är vi ingenting. Därför tar vi varje rekrytering på största allvar och vill finnas där för vår personal under hela anställningen – med ärliga samtal, närvaro och ett genuint intresse för att alla ska trivas och utvecklas. När våra medarbetare mår bra, mår också våra kunder bra.
Kurera Omsorg kan dessutom erbjuda sociala lösningar som många andra omsorgsföretag har svårare att genomföra. Vi arbetar till exempel med familjehemsplaceringar med personlig assistans, och vi skapar praktik- och jobbmöjligheter för placerade ungdomar och unga vuxna. Hos oss finns både specialkompetens och en unik vårdfläta för barn, ungdomar och vuxna.
Vi strävar alltid efter att arbeta med engagemang, ansvar, nytänkande och glädje. Vi vill göra skillnad på riktigt.
Hos oss finns kollektivavtal, friskvård och närvarande chefer. Som assistent arbetar du nära din chef och har regelbundna möten med din arbetsgrupp.
Är detta ett jobb för dig?
Tveka inte att skicka in din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
Omfattning: 150 timmar i månaden.
Schema: Fast schema med varannan helg arbete. Gäller dag, eftermiddags och kvällspass.
Jag söker dig som är ansvarstagande, stresstålig men med lugnet inom dig, lojal, empatisk, mycket humor men det seriösa ska vara nära tillhands. Stämmer detta in på dig? Fortsätt då gärna läs.
Mina vänner och min familj beskriver mig som viljestark med mycket erfarenhet av mänskligt samspel och jag brukar få höra att jag har en fingertoppskänsla att läsa av vad som krävs i olika lägen. En estet med mycket hjärta för allt och alla.
Är 49 år men känner mig och ser ut som 30.
Envis som synden men realistisk och ger aldrig upp när hjärtat är med.
Har levt med assistans sen 1995. Har även bedrivit ett eget assistans bolag i 10 år där jag har tränat upp några av Skånes bästa assistenter.
Jag har en ovanlig progressiv muskelsjukdom som jag har lärt mig att leva med. Jag hamnade i rullstol när jag var 11 år men jag ser inte det som ett hinder utan livet är vad man gör det till. Jag har en andningsmasken dygnet runt som är helt fantastisk och som jag är väldigt tacksam för. Jag har assistenter dygnet runt som arbetar med mig inte för mig. Vi är ett härligt gäng som få stå ut med varandra i vått och torrt och vårt tak är väldigt högt.
Jag bor nära Södervärn i Malmö med bra bussförbindelser, med mina två hundar i en ljuvlig bostadsrätt som jag älskar att renovera och pyssla i. Har en fantastisk familj och fina vänner i mitt liv. Smygröker när jag känner för det och klarar mig inte utan min dagliga dos kaffe och mycket musik. Mina intressen förutom min lägenhet är matlagning, konst, musik, lite mer musik, och sa jag musik? Mina hundar, road trips, loppisar och film. Kanske inte i den ordningen, säger jag med ett leende på läpparna.
Du som assistent;
Du behöver ha hög arbetsmoral, vara stresstålig, noggrann och har en hand för detaljer. Du bör vara över 165 cm lång och klara av lyft på 40kg. Längden spelar en viktig roll i tillsättningen av tjänsten.
Du behöver vara fokuserad och lyhörd under ditt arbetspass. Det är viktigt att du kan skilja på privatliv och arbetsliv. Jag ser helst att du är över 27 år gammal. Man eller kvinna spelar ingen roll. Har du erfarenhet av assistans yrket eller utbildning med vård inriktning så är det meriterande. Vill du hjälpa mig i min vardag att få enklare liv, så är detta jobbet för dig!
Introduktion för arbete kommer starta senast den 20/7 och tillsättning av tjänst är den 1/8. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Kurera Assistans AB
(org.nr 556888-0115)
212 25 MALMÖ Kontakt
Kontakt
Hanna Strandqvist hanna@kureraomsorg.se 0735261918 Jobbnummer
9993224