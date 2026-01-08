Kurera Omsorg söker personlig assistent till en musikälskare i Lund
Kurera Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2026-01-08
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kurera Assistans AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Malmö
eller i hela Sverige
Personlig assistent
Kommun: Lund
Om jobbet
Kurera Omsorg söker personliga assistenter åt vår kund i Lund.
Tjänsten är en timanställning och inhoppare med start snarast. Arbetspassen är dag/natt.
Arbetspass
Dag och nattpass men vi ser vi gärna att du som söker ska kunna vara flexibel och tillgänglig för varierande arbetspass för inhopp som också är kväll och natt.
Kunden
Kunden är en kvinna i 67 års åldern som bor ensam i en lägenhet i Lund. Kunden talar svenska. Då kunden är ryggmärgsskadad har hon permobil som hon själv kör både i och utanför hemmet. Hon och har ett stort intresse av musik, framförallt klassisk musik.
Kunden behöver hjälp med allt i vardagen vilket innebär att du söker tjänsten behöver vara lyhörd för kundens behov och hjälpa till med bland annat hygien, städning och förflyttning.
I hemmet finns taklift och andra hjälpmedel.
Du som söker
Vi söker dig som är empatisk, noggrann, har ett bra bemötande och tar ansvar i ditt arbete. Det är bra om du är flexibel och kan ta egna initiativ i arbetet. Ersättning
Kollektivavtal Fremia. Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kurera Assistans AB
(org.nr 556888-0115), https://kureraomsorg.se/ Arbetsplats
Kurera Omsorg Jobbnummer
9673495