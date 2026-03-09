Kurera Omsorg söker personlig assistent till en kvinna i Lund.
2026-03-09
Kurera Omsorg söker en engagerad personlig assistent till en glad och aktiv rullstolsbunden kvinna i Lund.
Kunden bor med sin familj som står henne väldigt nära.
Kunden har assistans under dagtid och arbetspassen är vardagar 08.00-12.00-12.30-16.00. Du behöver kunna arbeta under sommaren.
Som assistent så är du kundens förlängda armar och ben och ska stödja henne i hennes vardag med det hon själv inte klara av. Du är lugn, pålitlig och kan följa rutiner.
Arbetet innebär att ge stöd i kundens vardag, exempelvis:
• Stöd vid personlig hygien och i matsituationer
• Hjälp med medicinering
• Lyft förekommer
• Vardagliga sysslor som att handla, laga mat och städa.
• Du trivs med nära samarbete med både kund och anhöriga
Kundens intresse är att promenera vilket kunden vill göra varje dag.
Vi ser helst att du som söker ska kunna albanska och arbeta under dagtid men också kunna hoppa in på helgen vid behov.
Om Kurera Omsorg
Kurera Omsorg är ett ungt och modernt omsorgsföretag med tre verksamhetsgrenar: Personlig Assistans, Individ- och familj samt Rusta och Matcha. Vårt huvudkontor ligger i Malmö, och vi har även kontor för personlig assistans i Västervik och Stockholm.
Att vi arbetar i tre olika grenar ger oss fina synergieffekter. Alla våra medarbetare jobbar med socialt arbete, men ur olika vinklar och med olika bakgrunder. Just den mixen gör oss både starkare och mer nytänkande.
För oss är våra medarbetare allt. Utan engagerade, kreativa och hjärtliga kollegor är vi ingenting. Därför tar vi varje rekrytering på största allvar och vill finnas där för vår personal under hela anställningen - med ärliga samtal, närvaro och ett genuint intresse för att alla ska trivas och utvecklas. När våra medarbetare mår bra, mår också våra kunder bra.
Kurera Omsorg kan dessutom erbjuda sociala lösningar som många andra omsorgsföretag har svårare att genomföra. Vi arbetar till exempel med familjehemsplaceringar med personlig assistans, och vi skapar praktik- och jobbmöjligheter för placerade ungdomar och unga vuxna. Hos oss finns både specialkompetens och en unik vårdfläta för barn, ungdomar och vuxna.
Vi strävar alltid efter att arbeta med engagemang, ansvar, nytänkande och glädje. Vi vill göra skillnad på riktigt.
Hos oss finns kollektivavtal, friskvård och närvarande chefer. Som assistent arbetar du nära din chef och har regelbundna möten med din arbetsgrupp.
Är detta ett jobb för dig?
Tveka inte att skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
