Kurera Omsorg söker personlig assistent till en härlig kvinna
Kurera Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-03-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kurera Assistans AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Sommarvikarie/ev möjlighet till fasta pass längre fram.
Kurera Omsorg söker personliga assistenter till en härlig glad och aktiv 69-årig kvinna i Malmö.
Då kunden har assistans under dygnets alla timmar så är tiderna förlagda både under dag, kväll samt natt.
Under ett dygn finns där 3 olika arbetspass:
1. morgon-dag 2. eftermiddag-kväll 3. natt.
Passen som behövs bemannas är dag/kväll 1 och 2 och man ska kunna hoppa in natt.
Arbetsplatsen ligger i Malmö och har bra och nära bussförbindelser.
Tjänsten är en timanställning. Tiderna är varierande med både dag och kvällspass. Helgarbete förekommer.
Vi söker assistenter som är bekväma att jobba dag/kväll både mitt i veckan och helger. Tjänsten kommer börja som en timanställning och stor chans för fasta pass.
Kunden
Kunden är en kvinna på 69 år som gillar att gå ut och promenera åka till shoppingcenter samt gillar kläder. Kunden trivs med att vara aktiv och utforska olika aktiviteter och platser när hon är ute. Hon vill gärna komma ut så ofta som möjligt och om möjligt minst en gång om dagen och ser gärna till att avnjuta vad dagen erbjuder. Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent kommer du att vara till hjälp med det kunden inte klarar av själv i vardagen. Det omfattar till exempel hushållssysslor, personlig hygien, träning, läkarbesök och fritidsaktiviteter. Viktigt att man gillar gå ut på promenader och att åka buss.
Att arbeta som personlig assistent kräver mognad och förmåga att sätta sig in i en annan människans situation.
Du som personlig assistent bör vara duktig på svenska i tal och skrift då kundens tal är försämrat. Du kommer behöva hjälpa kunden att kommunicera i både tal och skrift.
Du behöver ha hög arbetsmoral, noggrann och har en hand för detaljer.
Du behöver vara fokuserad och lyhörd under ditt arbetspass. Det är viktigt att du kan skilja på privatliv och arbetsliv!
Kunden ser helst att du är mellan 25-55 års åldern och hon vill helst endast ha kvinnor. Har du erfarenhet av assistansyrket eller utbildning med vårdinriktning så är det meriternade.
Kunden ser gärna att de som söker tjänsten är
• Lyhörd
• Kvinnor
• Nära till skratt
• Tålamod Ersättning
Kollektivavtal Fremia. Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kurera Assistans AB
(org.nr 556888-0115), https://kureraomsorg.se/ Arbetsplats
Kurera Omsorg Jobbnummer
9778623