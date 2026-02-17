Kurera Omsorg söker assistenter till en aktiv tjej i Malmö
Kurera Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-02-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kurera Assistans AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Kurera omsorg söker nu 2 engagerade assistenter, tjänsten är en vidbehovstjänst fördelad på dag- och nattpass.
Om kunden:
Du kommer att arbeta med en 29 årig tjej som bor hemma tillsammans med sin mamma.
Hon är aktiv tjej som tycker om musik och dans. Skola och träning är också en stor del av hennes vardag.
Hon är ordningsam, strukturerad och uppskattar rutiner.
Arbetet innebär att stötta henne i vardagen, både i hemmet och vid aktiviteter utanför hemmet, så att hon kan leva ett aktivt och självständigt liv.
Träningen är viktig då hon vill bibehålla styrkan att kunna gå kortare sträckor, annars sitter hon i rullstol
Om dig:
Kund önskar en kvinnlig assistent i åldern mellan 30 - 45 år.
Det viktigaste är att personkemin fungerar och fördrar gärna att man har erfarenhet sen tidigare.
En annan punkt som står högst på listan är att man tvättar och spritar händerna innan varje arbetspass, samt att man är helt parfymfri. Det gäller sköljmedel, tvättmedel, handkräm och schampo.
Detta på grund av att hon har problem med andningen och att hon blir väldigt påverkad av dofter. Det gäller även vid rökning, därför ska man även vara rökfri.
Om anställningen
Som anställd hos Kurera Omsorg omfattas du av kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och friskvård.Publiceringsdatum2026-02-17Ersättning
Timlön enligt kollektivavtal Ersättning
Individuell lönesättning via kollektivavtalet Fremia Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kurera Assistans AB
(org.nr 556888-0115), https://kureraomsorg.se/ Arbetsplats
Kurera Omsorg Jobbnummer
9747182