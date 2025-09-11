Kurera omsorg söker assistent till en flicka i Eslöv
2025-09-11
Vi söker personlig assistent till 3-årig flicka i Eslöv
Kurera Omsorg söker nu en engagerad och uppmärksam personlig assistent till en treårig flicka som bor med sin familj i Eslöv.Publiceringsdatum2025-09-11Företaget
Flickan har en sällsynt diagnos som gör att hennes blodsockernivå kan variera hastigt. Därför är det viktigt att du som assistent är noggrann, uppmärksam och kan agera snabbt vid förändringar.
Det finns goda tåg- och bussförbindelser till hemmet, vilket gör det enkelt att ta sig till och från arbetsplatsen även om du inte bor i Eslöv.
Arbetstid:
Kunden har assistans dygnet runt, förutom när hon är på förskolan 3 dagar i veckan. Det innebär att det förekommer både dags-, kvälls- och helgpass.
Anställningsform:
Anställningen blir till att börja med på en lägre sysselsättningsgrad och så länge uppdraget varar.
Arbetsmiljö:
Uppdraget innebär enkelassistans, vilket betyder att du arbetar ensam som assistent. Dock kommer alltid mamma och/eller pappa att vara hemma tillsammans med dig.
Vi söker dig som:
Har barnasinnet kvar och tycker om att arbeta med barn
Har hög ansvarskänsla och kan snabbt anpassa dig till olika situationer
Är trygg, lugn och uppmärksam
Har erfarenhet av barn sedan tidigare - det är meriterande men inget kravKvalifikationer
Eftersom kunden är minderårig kommer utdrag ur belastningsregistret att krävas. Beställ gärna detta i samband med att du söker tjänsten.
Om Kurera Omsorg
Kurera Omsorg är ett ungt och modernt omsorgsföretag med tre verksamhetsgrenar; Personlig Assistans, Familjehem och Öppenvård & Boende. Kurera Omsorg har sitt huvudkontor i Malmö samt ett kontor med personlig assistans i Västervik.
Att vara tre verksamhetsgrenar ger goda synergieffekter. Samtliga våra medarbetare arbetar med socialt arbete men ur olika vinklar, med olika bakgrund. Våra medarbetare betyder allt för oss. Utan engagerade och nytänkande medarbetare är vi ingenting. Därför tar vi rekryteringar på största allvar och bryr oss om vår personal, under hela anställningstiden hos oss. Vi är tillgängliga för ärliga samtal och vill veta hur vi kan utvecklas att bli bättre. Alltid med målet att våra kunder också ska ha det så bra som möjligt hos oss.
Kurera Omsorg kan även erbjuda sociala arbetslösningar som andra omsorgsföretag har svårare att utföra. Vi har till exempel familjehemsplaceringar med personlig assistans och vi har möjlighet till att skapa praktikplatser och jobb för placerade ungdomar och unga vuxna. Hos oss finns specialkompetenser och en vi har en unik vårdfläta för barn, ungdomar och vuxna.
På Kurera Omsorg strävar vi efter att utföra vårt arbete med engagemang, ansvar, nytänkande och glädje. Vi vill göra skillnad och bryr oss på riktigt.
Vi har kollektivavtal och erbjuder friskvård. Som assistent har du en tät samarbete med din närmaste chef och regelbundna möten med din arbetsgrupp.
Är detta ett jobb för dig?
Tveka in att ansöka nu. Lycka till! Kontaktperson för detta jobb
Fitore Abazi
Uppdragscheffitore@kureraomsorg.se Ersättning
