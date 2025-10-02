Kuratorsvikariat neurologisk rehabilitering Aleris Rehab Station Dagrehab
Vill du jobba med neurologisk rehabilitering i ett specialiserat team? Nu har vi en ledig plats hos oss i Dagrehabteamet på Aleris Rehab Station i Frösundavik. Här får du möjlighet att jobba med duktiga kollegor och att göra skillnad för patienterna som kommer till oss för sin rehabilitering. Ta chansen att komma och jobba med oss!Publiceringsdatum2025-10-02Om företaget
Välkommen till Aleris Rehab Station och Dagrehab i Frösundavik. Vi bedriver kvalificerad neurologisk rehabilitering och personlig assistans i en vacker miljö i ljusa och luftiga lokaler i Hagaparken med omedelbar närhet till Brunnsviken. Vår verksamhet bygger på den kunskap och erfarenhet som Rehab Station fått efter att ha arbetat med neurologisk rehabilitering sedan 1987.
Hos oss kommer du att möta patienter med olika neurologiska skador eller sjukdomar i behov av specialiserad rehabilitering. Vi arbetar i team i nära samarbete kring varje enskild patient. I teamet ingår fysioterapeut, arbetsterapeut, rehabinstruktör/ rehabassistent, kurator, logoped, läkare och psykolog. På Rehab Station arbetar sammanlagt 8 kuratorer i våra olika team. Här finns möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor i en arbetsmiljö präglad av våra värderingar: Enkelt, Ansvarsfullt och Innovativt.
Då vår erfarna kuratorskollega ska studera vidare på deltid söker vi nu dig med intresse för neurologi till vårt härliga team Dagrehab i öppenvården med inriktning neurologisk rehabilitering.
Rollen
Som kurator ansvarar du för psykosocialt kartläggnings- och behandlingsarbete i form av stödsamtal till patienter som befinner sig i olika skeden i sin rehabiliteringsprocess, bearbetning, motivation samt kontakter med olika myndigheter. Du ansvarar för utredningar för tex färdtjänst samt utfärda intyg av olika slag. Vägledning och information om sociallagstiftning och socialförsäkring ingår. Du kommer att ingå i flera olika team och behöver därför ha god kommunikativ förmåga samt att strukturera och prioritera väl i dina arbetsuppgifter.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Vi erbjuder
Engagerade kollegor
En anpassad och väl utarbetad introduktion
Förmånsportal via Söderberg och Partners
Friskvårdsbidrag på 4000 kr/år
Individuell lönesättning
Ersättning för sjukvård upp till högkostnadsskyddet
Tillgång till gym före och efter arbetstid
En företagskultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
Om dig
Vi söker dig som har socionomexamen. Det är meriterande om du har legitimation som hälso- och sjukvårdskurator alternativt erfarenhet av kuratorsarbete inom hälso- och sjukvård samt intresse av neurologisk rehabilitering. Som person är du trygg, flexibel och stabil med god självinsikt. Du samarbetar bra i team samtidigt som du kan arbeta självständigt och med förmåga att göra prioriteringar. Vi förutsätter att du besitter en god administrativ förmåga. Vi lägger stor vikt vid ett professionellt bemötande och personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Vikariat till 27-01-08
Omfattning 75-100%
Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Kollektivavtal finns
Flextid
Ansökan och kontakt Vi hoppas att du tycker att tjänsten låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Sista ansökningsdag är 2025-10-15 men i och med att vi löpande gör urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Mari Ljungquist tel 08-555 44 125 mari.ljungquist@aleris.se
Ansökningarna kommer att behandlas löpande.
Titta gärna in på Aleris Rehab Stations Facebook eller Instagram för att se bilder från verksamheterna och Aleris - möt våra specialister
Läs mer på vår hemsida
Varmt välkommen med din ansökan!
