Kuratorer till Habiliteringsmottagning ungdom/vuxenenheten, Sundsvall
2025-12-15
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du ha ett roligt, utvecklande och spännande arbete med aktiva och kompetenta kollegor? Då är detta en möjlighet för dig!
Habiliteringen i Västernorrland är en länsgemensam verksamhet som har cirka 100 medarbetare med placering i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. Habiliteringens målgrupp är personer med varaktiga funktionsnedsättningar där de största grupperna är utvecklingsstörning, autism samt cerebral pares. Vi arbetar i barn/ungdom/vuxen-team med tvärvetenskaplig inriktning som representerar medicinsk, neuropsykologiskt, social och pedagogisk inriktning. De olika yrkeskategorier som finns är arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, medicinsk sekreterare, psykolog, sjukgymnast/fysioterapeut och sjuksköterska. Med våra insatser vill vi minska de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra i det dagliga livet, skapa förutsättningar för ett gott liv och delaktighet i samhället.
Vi söker nu två kuratorer till ungdom/vuxenteamet, Habiliteringsmottagningen i Sundsvall. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-04-01 eller enligt överenskommelse.
I Sundsvall finns den största mottagningen i länet och här arbetar idag 8 kuratorer. Som kurator har du kunskap om hur samhället fungerar samt vilka rättigheter som finns för målgruppen.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
Psykosociala bedömningar
Kartläggning av behov och resurser
Samtalsbehandling och stöd individuellt och/eller i grupp
Som kurator arbetar du dagtid måndag - fredag och har möjlighet till flextid.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har en socionomexamen
Behärskar det svenska språket i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Är hälso- och sjukvårdskurator
Har en vidareutbildning i psykosocialt behandlingsarbete eller motsvarande
Har erfarenhet av arbete med personer med funktionshinder
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
