Kurator, vikariat, till Vuxenpsykiatrimottagning psykos i Lund
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Kuratorjobb / Lund Visa alla kuratorjobb i Lund
2026-06-24
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Uppskattar du ett bra samarbete med dina kollegor? Tycker du om att bidra med din kompetens till dina kollegor i andra professioner? Då kan detta vara tjänsten för dig! Nu söker vi en kurator till oss på Vuxenpsykiatrimottagning psykos i Lund.
Psykosmottagningen i Lund bedriver rehabilitering och öppenvård för människor med psykossjukdom där vårdinsatserna anpassas utifrån patientens behov. Behandlingen syftar till att stödja individen i att återvinna sin funktionsförmåga inom livets olika områden; personlig vård, boende, arbete/studier och fritid. Ett särskilt fokus hos oss är unga nyinsjuknade personer. Till enheten hör ett nyinsjuknade team (NIP-teamet) som arbetar med hela familjen och nätverket. Vi ser anhöriga som en mycket värdefull och naturlig del i behandlingen. Hos oss erbjuder vi på olika sätt stöd till anhöriga som till exempel föreläsningar, anhörigcirklar eller anhörigcafé. En annan viktig del i vårt arbete är samverkan med kommuner och vårdgrannar.
Hos oss har varje patient en fast vårdkontakt som tillsammans med patienten gör upp en individuell behandlingsplan. Våra psykosociala behandlingsmetoder sker i tvärprofessionella samarbeten, både enskilt och i grupp. Detta är en viktig del av behandlingen och vi har ett stort utbud av metoder för att kunna tillgodose patientens speciella behov. Vi arbetar i tvärprofessionellt team enligt behandlingsmodellen F-ACT (Flexibel Assertive Community Treatment), där det i våra team ingår sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, kurator, psykolog, fysioterapeut och läkare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Vi har nu möjlighet att välkomna en kurator till oss på ett vikariat på cirka tio månader. Hos oss erbjuds du ett engagerande arbete tillsammans med arbetskamrater med lång erfarenhet av psykosvården. Du har varierande arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas både i profession och som person.
I rollen som kurator arbetar du med psykosocialt arbete i team med övriga yrkesprofessioner på enheten. Du har som kurator en viktig uppgift i att förmedla information om sociala stödåtgärder samt att samverka med myndigheter, vårdgivare och andra samarbetspartners. Du arbetar både med enskilda patienter och med familjer/nätverk. En viktig uppgift är att uppmärksamma anhörigas reaktioner och behov av stöd samt att uppmärksamma barnens situation. I rollen ingår också att hålla dig uppdaterad inom socialrätts- och sjukförsäkringsområdet samt handledning av studenter.
Som ny medarbetare hos oss erbjuder vi dig en individuellt anpassad introduktion baserat på dina tidigare erfarenheter och kompetenser. Du har stora möjligheter till kompetensutveckling både i din yrkesroll och inom olika behandlingsinsatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänd socionomutbildning. Det är starkt meriterande om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. För legitimerade yrkesgrupper krävs språkkunskaper i svenska motsvarande minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. För icke legitimationsyrken krävs god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift. Vidare har du erfarenhet av att möta människor med psykisk ohälsa.
Som person har du god förmåga att organisera och prioritera ditt arbete samt tar egna initiativ. Eftersom tjänsten innebär arbete i team lägger vi stor vikt vid god samarbetsförmåga såväl som att kunna arbeta självständigt med egna ansvarsområden. För oss är det också viktigt att du har förmåga att anpassa dig utifrån ändrade omständigheter och varierande arbetstempo. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
Intervjuer planeras att hållas under vecka 31 och 32. Det är möjligt med digital intervju enligt överenskommelse.
I den här rekryteringen sker löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten avser ett vikariat på cirka tio månader från 1/9 2026 till och med 5/6 2027.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333072". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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221 85 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Gunilla Einarsson, Enhetschef 0413556551 Jobbnummer
9976067