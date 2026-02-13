Kurator, vikariat, till Vuxenpsykiatrimottagning i Ystad
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Kuratorjobb / Ystad Visa alla kuratorjobb i Ystad
2026-02-13
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Ystad
, Simrishamn
, Trelleborg
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Verksamhetsområde (VO) vuxenpsykiatri Kristianstad bedriver öppenvård i Hässleholm, Kristianstad, Simrishamn och Ystad. Akutmottagningen och all slutenvård ligger i Kristianstad. För invånare tillhörande Ystad, Skurup och Sjöbo erbjuds slutenvård och akutmottagning i Malmö och Lund. Vårt upptagningsområde är Skånes nord- och sydöstra kommuner, med sammanlagt cirka 300 000 människor. Vi har ett gott samarbete med kommunerna genom samverkansmöten och vårdplaneringar. Trots en stor geografisk spridning karaktäriseras vår verksamhet av närhet och korta beslutsvägar.
Vuxenpsykiatrimottagningen i Ystad är en välfungerande, fullbemannad och stabil verksamhet där vi värnar om både varandra och våra patienter. Vi utreder och behandlar patienter med affektiva sjukdomar, psykossjukdomar, ångesttillstånd, depressioner, samt olika former av personlighetssyndrom och neuropsykiatriska tillstånd. Vi arbetar med en stegvis och individuellt anpassad behandling både i grupp och individuellt för att möta patienterna. Hos oss möts du av cirka 45 medarbetare med ett genuint intresse att ge våra patienter bästa möjliga vård. Vi arbetar i tvärprofessionella specialistinriktade team för att tillsammans tillgodose patientens behov. Teamen består av läkare, psykolog, sjuksköterskor, skötare/behandlare, arbetsterapeut, fysioterapeut, rehabiliteringskoordinator, medicinska sekreterare och kurator.
Vår mottagning är i ständig utveckling och arbetar med implementering av standardiserade vårdprocesser och förhållningssättet personcentrerad vård.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
En av våra kära kollegor går på föräldraledighet och därför söker vi nu en kurator för ett vikariat hos oss!
Som kurator är dina huvudsakliga arbetsuppgifter psykosocial rådgivning, bedömning och utredning samt psykosocialt behandlingsarbete. Du arbetar övergripande och är enhetens specialist i psykosociala frågor för såväl patienter som personal och utåt till vårdgrannar. I uppgifterna ingår även arbete med nätverk och samordning. Du utgör mottagningens ansikte utåt och är den naturliga länken till mottagningen för socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, frivård och andra psykosociala samverkanspartners.
I ditt arbete ingår uppdrag som enhetens barnombud där du arbetar förebyggande för såväl barn som anhöriga med barnorienterande samtal samt olika barn- och familjeinterventioner. Du är även vuxenanhörigombud och möter våra patienters vuxna närstående i anhörigsamtal samt samverkar med kommunernas anhörigkonsulenter
När du börjar ges du en introduktion anpassad utifrån kunskap och erfarenhet. Verksamheten har pågående utvecklingsarbete och förbättringsarbete inom olika områden, vilket ger dig stora möjligheter att påverka både ditt eget och mottagningens arbete. Vi erbjuder dig även utbildning och vidareutveckling utifrån eget intresse och verksamhetens behov.
Arbetstiderna är vardagar 08.00-16.30 med möjlighet till flextid.
Tjänsten avser ett vikariat på 1 år, med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom. Är du även legitimerad hälso- och sjukvårdskurator ses det som meriterande. Tillhör du en legitimerad yrkesgrupp är språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. För icke legitimationsyrken krävs goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Därutöver ser vi det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom psykiatri.
• Arbetat inom Socialtjänsten, barn och familj, som utredare eller familjebehandlare alternativt har annan vana vid att möta barn och föräldrar för stöd.
• Kunskap inom det socialrättsliga området.
• Utbildning och erfarenhet inom barn- och familjeorienterande samtal.
• Kunskap och erfarenhet av befintliga IT-system såsom Melior, Mina planer och Våps.
Som person har du ett genuint intresse av att arbeta med människor med olika former av psykisk ohälsa samt ser det som en självklarhet att arbeta återhämtningsinriktat. I ditt arbete är du strukturerad, självgående och flexibel och kan lägga ett övergripande perspektiv på patientarbetet där du tydligt ser din roll och insats. Du har lätt för att samverka med andra och bidrar själv med dina kunskaper och erfarenheter. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305052". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Marie-Louise Kvist, Leg. Hälso- och sjukvårdskur 0411 - 89 74 65, MarieLouise.Kvist@skane.se Jobbnummer
9740176