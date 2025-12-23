Kurator (vikariat) till Specialistpsykiatrisk mottagning 4, S:t Eriksplan
Region Stockholm / Kuratorjobb / Stockholm Visa alla kuratorjobb i Stockholm
2025-12-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du ha variation i ditt arbete, arbeta individuellt och i team - sök dig då Specialistpsykiatrisk mottagning 4, St Eriksplan!Publiceringsdatum2025-12-23Beskrivning
Specialistpsykiatrisk mottagning 4 är en öppenvårdsmottagning inom Norra Stockholm psykiatri (NSP), som ligger centralt vid S:t Eriksplan.
I februari delades en större mottagning till två mindre varav vi är en utav dem. Känner du för att vara med i en "nystart" är detta rätt tid att börja hos oss!
Mottagningen har ett allmänpsykiatriskt basuppdrag där vi arbetar med läkemedelsbehandling, psykopedagogisk behandling, arbetsterapeutiska insatser, psykosocialt arbete och gruppbehandlingar. I samma hus på Atlasområdet sitter även andra högspecialiserade öppenvårdsmottagningar som tillhör NSP, närheten till dessa möjliggör gott samarbete mottagningarna emellan.
Vi är ca 25 medarbetare som är uppdelade i två team. Vår arbetsgrupp på mottagningen består av en stor bredd av yrkeskompetenser såsom läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter, skötare samt medicinska sekreterare. På mottagningen blir du en utav två kuratorer.Dina arbetsuppgifter
Som kurator på mottagningen är du en del av mottagningens multidisciplinära team där övriga professioner är läkare, psykolog, arbetsterapeut och sjuksköterska. Du bidrar till teamet med din kompetens och kunskap om det psykosociala behandlingsarbetet. Du kommer att vara teamets konsult i psykosociala frågor och arbeta självständigt med patienten.
I samtal med patienten kommer du att utreda patientens behov av stöd och insatser från vårdgrannar som samverkar med psykiatrin och samordna resurser för patienten hos rätt instans. Det innebär samverkan med kommunens socialtjänst, arbetsförmedling, Försäkringskassan etc. Du kommer även att arbeta med enskilda samtal med patient och närstående för att ge råd, stöd och information.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Meriterande är erfarenhet från kommunal och från psykiatrisk verksamhet samt erfarenhet av att arbeta med gruppbehandlingar, barn och föräldrafrågor, barnombud, våld i nära relation, beroendevård, kartläggning av och stödsamtal kring sociala problem och även kontakter med berörda myndigheter. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i tvärprofessionella team och där kunna bidra med din kompetens kring det sociala perspektivet. Det är ett plus om du har tidigare erfarenhet av patienter med neuropsykiatriska funktionshinder då många av våra patienter har diagnosen ADHD.
Goda datorkunskaper är ett krav. Dokumentation sker i journalsystemet Take Care.
Du har god samarbetsförmåga samt förmåga att bygga förtroende relationer med patienter, kollegor och andra samarbetspartners. Vi ser att du är driven och har god förmåga till såväl samarbete som även stor del av arbetet sker självständigt. Arbetet handlar också om att informera övriga medarbetare på mottagningen om olika sociala insatser. Viktiga egenskaper för att trivas i tjänsten är god samarbetsförmåga, ansvarstagande och noggrannhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Vikariat, heltid tom 260906 eventuell möjlighet till förlängning, tillträde enligt överenskommelse.
Förutom intressanta och utvecklande arbetsuppgifter i en omväxlande miljö erbjuder vi bland annat:
Kompetensutveckling Fri sjukvård i öppenvård Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag Flextid
Vi tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning. Urval och intervjuer sker löpande.
På grund av ledigheter går det även bra att kontakta kurator Hannah Rekestad angående frågor om tjänsten (t.o.m. 260112): 08-123 489 09.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7993". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Norra Stockholms psykiatri, Spec.psyk. mott. 4, St Eriksplan Kontakt
Johanna Evengård 08-12348872 Jobbnummer
9661827