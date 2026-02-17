Kurator, vikariat, till Rehabilitering och stödenhet i Trelleborg
2026-02-17
Inom Rehabilitering och stödenheten i Trelleborg arbetar kuratorer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och undersköterskor. Vi ingår i verksamhetsområde mottagningar och rehabilitering och arbetar inom sjukhusets medicin- och närsjukvårdsverksamhet samt inom den ortopediska verksamheten. Vi arbetar både inom slutenvården och öppenvården och ingår i de olika mottagningsteamen. Hos oss arbetar vi hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande med patienten i fokus. All rehabilitering och stödjande insatser utgår från patientens egna förutsättningar och mål. Vi strävar efter att patienten tar ett eget ansvar för att nå förändring och förbättring i sin rehabilitering.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Vi söker nu en kurator för ett vikariat till Rehabilitering och stödenheten i Trelleborg.
Arbetsuppgifterna består av att bedriva psykosocialt behandlingsarbete på lasarettet. Du kommer att bistå i krisbearbetning och ge psykosocialt stöd till patienter och anhöriga. Det ingår även att ge information om samhällets stödinsatser och vara behjälplig i kontakten med olika samarbetspartners. Som nyanställd får du en mentor. Du kommer också att delta i den externa handledningen tillsammans med dina tre kuratorskollegor.
Annonsen avser ett vikariat med tillträde efter överenskommelse och som pågår till 2027-09-17.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Goda språkkunskaper i svenska krävs i såväl tal som skrift. Tillhör du en legitimerad yrkesgrupp är språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet. Det är meriterande om du har legitimation som hälso- och sjukvårdskurator samt vidareutbildning i psykosocialt behandlingsarbete. Det är även meriterande om du har arbetat i journalsystemet Melior.
Du har ett genuint intresse för människor och har patienten i fokus. Vi förväntar oss att du tillsammans med dina kollegor bidrar med kompetens och ett gott bemötande för att ge våra patienter bästa möjliga vård. Du är engagerad och tar ansvar för ditt arbete. Vidare har du ett flexibelt förhållningssätt och bidrar till ett gott arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro.
