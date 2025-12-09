Kurator Vikariat Till Capio Nacka Geriatrik Och Asih
Capio Sverige AB / Kuratorjobb / Nacka Visa alla kuratorjobb i Nacka
2025-12-09
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Nacka
, Kristinehamn
, Lekeberg
, Hallsberg
, Karlstad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-09Om företaget
Capio Nacka Geriatrik och ASIH är en del av den ledande vårdkoncernen Capio, och erbjuder vård och omsorg med fokus på äldre och personer med komplexa vårdbehov. Hos oss arbetar engagerade team inom geriatrik och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) nära patienterna och deras närstående. Vi strävar efter att alltid ge vård av hög kvalitet och att skapa trygghet för de patienter vi möter. Vår arbetsplats kännetecknas av en öppen och respektfull kultur där samarbete mellan olika professioner är centralt. Vi erbjuder kollektivavtal, friskvårdsbidrag och möjligheter till kompetensutveckling.
Om tjänsten - Vikariat Kurator till Capio Nacka Geriatrik och ASIH
Som kurator hos oss arbetar du med patienter och närstående inom både geriatrisk slutenvård och ASIH. Du bidrar med psykosocialt stöd, samtalsstöd och rådgivning samt samverkar med övriga professioner i teamet för att stärka patientens och närståendes resurser i en komplex vårdsituation. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att genomföra bedömningar, delta i vårdplanering och samverka med externa aktörer såsom myndigheter och primärvård. Du blir en viktig del i det multiprofessionella teamet och arbetar med patientens bästa i fokus.
Kvalifikationer och erfarenhet Socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning som Socialstyrelsen bedömer lämplig för kuratorsarbete i hälso- och sjukvård.
Erfarenhet av arbete som kurator inom sjukvård, gärna inom geriatrik, palliativ vård eller ASIH.
God förmåga att arbeta självständigt och fatta egna beslut utifrån verksamhetens rutiner samt relevanta lagar och riktlinjer.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Personliga egenskaper - Stabil, Samarbetsorienterad, Lösningsorienterad, Hänsynstagande Du har ett stabilt förhållningssätt och bemöter patienter, närstående och kollegor med trygghet och professionalitet.
Du är samarbetsorienterad, öppen och vänlig samt bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat där olikheter ses som en tillgång.
Du är lösningsorienterad och har förmåga att se möjligheter, även i utmanande situationer.
Du är hänsynstagande, lyhörd och har förståelse för patienternas hela livssituation.
B körkort krävs
Vi erbjuder dig - Attraktiva villkor på Capio Nacka Geriatrik och ASIH Kollektivavtal och konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
Friskvårdsbidrag.
En inkluderande och positiv arbetsmiljö med engagerade och kunniga kollegor.
Fredagsfrukost
Fruktkorg
Personalparkering till reducerat pris
Anställningsform och kontakt
Tjänsten är ett vikariat med start och omfattning enligt överenskommelse. Sista dag att ansöka är 2025-12-15. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om aktuell för tjänsten kommer vi att begära utdrag från belastningsregister samt IVO.
Vid frågor om tjänsten, kontakta gärna Madeleine Sundström, paramedicin enhetschef
Sök till Capio Nacka Geriatrik och ASIHVarmt välkommen med din ansökan! Tillsammans skapar vi trygg och hållbar vård för äldre och multisjuka patienter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Madeleine Sundström madeleine.sundstrom@capio.se +46703769474 Jobbnummer
9634914