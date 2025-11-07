Kurator välkomnas till Infektionskliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Verksamhetsområde Infektion har fyra vårdavdelningar med sammanlagt 54 vårdplatser och en öppenvårdsmottagning samt konsultverksamhet på Sahlgrenska, Mölndal, Östra sjukhuset och Kungälvs sjukhus.
Verksamhetsområde Infektion har fyra vårdavdelningar med sammanlagt 54 vårdplatser och en öppenvårdsmottagning samt konsultverksamhet på Sahlgrenska, Mölndal, Östra sjukhuset och Kungälvs sjukhus.
Slutenvården har i första hand Göteborg och kranskommuner som upptagningsområde. Inom slutenvården bedriver vi isoleringsvård av individer med smittsamma sjukdomar/multiresistenta bakterier och behandlar personer med komplicerade eller ovanliga infektioner. Infektion driver dessutom en intermediär vårdenhet (IMA) med fyra vårdplatser för vård av personer med allvarliga infektioner. På Infektion vårdas personer i alla åldrar, såväl barn som sköra äldre, med sjukdomstillstånd som innebär nära samarbete med i stort sett alla medicinska specialiteter. Infektion har också en stor öppenvårdsmottagning för framför allt patienter med hepatit, hiv, tuberkulos, tropiska sjukdomar och multiresistenta bakterier. Smittspårningsarbete gällande STI och HIV som lyder under smittskyddslagen ingår. Forskning och utbildning är en integrerad del i all verksamhet på Infektion.
Om arbetet
Kuratorsverksamheten ingår i samma enhet som Infektionsmottagningen. Arbetet på infektionsklinken innehåller psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete med patienter och deras närstående. I det psykosociala behandlingsarbetet ingår bland annat krisbearbetande, stödjande och motiverande samtal för att främja patientens känsla av hanterbarhet och det egna ansvaret för livssituationen. Du ger även rådgivning och information i sociala frågor. Du förväntas delta i teamarbetet på såväl avdelningar som på mottagningen och bidra med psykosociala kompetens för att underlätta för patienten inom sjukvården. Du kommer också att vara den sammanhållande länken mellan interna och externa vårdgivare och andra som finns i nätverket kring patienten. Detta kan innebära samverkan med socialtjänst, försäkringskassan och arbetsförmedling. Utbildningsinsatser ingår också i tjänsten. Journaldokumentation sker i Melior. Du kommer ingå i ett team med för närvarande två ytterligare kuratorer med anställning på Infektionsmottagningen.
Om dig
Vi söker dig som har socionomexamen. Om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator är det meriterande men inget krav. I kontakt med patienter, samverkanspartners och i teamarbete är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och ett empatiskt förhållningssätt. Du förväntas kunna vara trygg med att självständigt planera och prioritera i ditt arbete. Du har en god förmåga att utreda patienternas behov och därefter besluta om behandlingsinsats. Vi värnar om ett arbetsklimat som bygger på ett engagemang, en positiv grundinställning, nyfikenhet och intresse. Vi arbetar ständigt med kvalité-och utvecklingsfrågor. Vi ser positivt på om du har erfarenhet av smittspårningsarbete och/eller erfarenhet av att arbeta med frågor som rör SRHR är också önskvärt men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
